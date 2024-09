Continúa desacuerdo entre Revisalud y Municipio de San Miguelito

El conflicto entre Recicladora Vida y Salud, S.A. (Revisalud) y el Consejo Municipal de San Miguelito persiste debido a las recurrentes quejas de la comunidad por el incumplimiento en el servicio de recolección de basura.

Desde que los concejales autorizaron a la alcaldesa Irma Hernández para negociar con Revisalud la modificación del contrato de recolección, tratamiento y disposición final de desechos sólidos en el distrito, no ha habido un acuerdo entre ambas partes ante esta propuesta. La modificación propuesta incluye la eliminación de la exclusividad de la empresa debido a su ineficiencia en el servicio.

Los directivos de Revisalud han presentado sus preocupaciones sobre las implicaciones financieras y otras consecuencias derivadas ante la posible modificación del contrato de concesión.

La empresa argumenta que la reducción de su área de concesión y la disminución de ingresos por la tasa de aseo causarían un grave desequilibrio financiero, agravando la situación económica de la empresa y afectando negativamente al sistema de recolección y a la comunidad en general.

Los problemas incluyen dificultades en la recaudación, falta de apoyo para aplicar sanciones por malas prácticas de disposición de residuos, y problemas con la disposición final en Cerro Patacón.

Contrapropuesta no considerada

Revisalud presentó una contrapropuesta que no fue discutida en la sesión del Concejo. Esta propuesta incluía un plan de trabajo colaborativo con el Municipio, que abarcaba campañas de divulgación de frecuencias, socialización de actividades especiales y un programa de amnistía para reducir la morosidad. Además, se sugirió la incorporación de cinco nuevos vehículos para mejorar la eficiencia del servicio.

Información financiera y relación con ENSA

Durante la sesión, se solicitó información financiera y comercial a Revisalud. Revisalud aclaró que todos los pedidos de información sensible o confidencial deben ser formalizados de acuerdo con la Ley.

Sin embargo, el Municipio presentó la solicitud sobre gestión de cobro de la tasa de aseo por parte de Ensa que fue recibida la semana pasada.

Es importante señalar que ENSA, el proveedor de facturación y recaudación, no tiene una relación contractual directa con el Municipio de San Miguelito. Las solicitudes de información relacionadas con estos servicios deben dirigirse a Revisalud en primer lugar, y no al proveedor.

Dispuestos a continuar con diálogo

Revisalud reitera su disposición al diálogo y la colaboración con el Municipio para encontrar soluciones que beneficien a la comunidad y respeten los términos contractuales y legales.

La empresa lamenta que su propuesta de trabajo conjunto no haya sido considerada, pero sigue abierta a continuar las negociaciones para asegurar la estabilidad financiera de la empresa, de sus colaboradores y la continuidad del servicio esencial en San Miguelito.

