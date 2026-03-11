Nacional - 11/3/26 - 03:05 PM

Crisis en transporte público de Penonomé preocupa a sociedad civil

Los transportistas no han logrado ponerse de acuerdo sobre el ordenamiento vial.

 

Por: Eric Montenegro/Crítica -

El presidente del Grupo Unidos por Penonomé, Isaac Melamed, instó a la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y al Municipio de Penonomé a tomar medidas urgentes para el ordenamiento del transporte de pasajeros.

Melamed advierte que el desorden existente en el transporte público es consecuencia de la oposición que aún mantiene la dirigencia de varias prestatarias a operar desde la terminal ubicada en el Boulevard Penonomé.

Meses atrás, un grupo de prestatarias optó por salir de esta terminal y establecerse en un patio, tras no lograr ponerse de acuerdo con directivos de la terminal respecto a varios temas.

Según explicó Melamed, esta decisión ha provocado un retroceso en los avances logrados para ordenar el transporte en Penonomé a través del diálogo con la sociedad civil, autoridades y los propios transportistas.

Agregó que, producto de este diálogo, se había logrado un ordenamiento vial con dirección hacia la terminal de transporte, mejoras en dos retornos y carriles de desaceleración.

“La mayoría de los buses se han ido a otro lugar que no tiene las condiciones adecuadas ni los permisos necesarios para operar como terminal de transporte”.

Por ello, reiteró que la sociedad civil de Penonomé considera urgente encontrar una solución que permita retomar el orden y garantizar un servicio adecuado para la población.

