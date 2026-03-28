Nacional - 28/3/26 - 09:42 AM

CSS advirtió posible acceso no autorizado en su plataforma

La entidad informó que sus servicios web se mantienen operativos hasta que se realiza una verificación exhaustiva del estado de la plataforma tecnológica.

 

Por: Redacción/Crítica -

La Caja de Seguro Social (CSS) activó un plan de contingencia luego de que se detectara una posible intrusión en su sistema, según dieron a conocer este viernes.

Por lo que la entidad informó que sus servicios web se mantienen operativos hasta que se realiza una verificación exhaustiva del estado de la plataforma tecnológica.

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Además, se realiza una revisión de la integridad de los sistemas, ante la posible detección de una intrusión no autorizada.

"De manera preventiva, y en coordinación con la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), se ha activado un plan de contingencia y respuesta, con el objetivo de mitigar cualquier posible impacto en el menor tiempo posible", añade el comunicado de la CSS.

Según la institución, estas acciones buscan garantizar la continuidad de los servicios en beneficio de nuestros asegurados.

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