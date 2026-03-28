Detención provisional para imputado por tentativa de homicidio en Buena Vista

La aplicación de la medida cautelar personal de detención provisional fue decretada por Bernalda Martínez Suazo, jueza de Garantías de la provincia de Colón, a un ciudadano de 23 años , imputado por la presunta comisión del delito de homicidio doloso agravado en grado de tentativa.

El evento violento se dio el 23 de febrero de este año, en la comunidad de Las Praderas, corregimiento de Buena Vista, área de la Transístmica de Colón, cuando tres sujetos se aproximaron a la residencia de la víctima y le propinaron varios disparos. La víctima fue identificada como Efraín Díaz, de 46 años.

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En la audiencia de solicitudes múltiples, la juzgadora —tras valorar los argumentos de las partes intervinientes— consideró que la medida impuesta era necesaria y proporcional a la naturaleza del hecho, aunado a la existencia de riesgos procesales y la necesidad de garantizar los fines del proceso.

Previo a la aplicación de la medida cautelar, el Tribunal de Garantías legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación de cargos, sustentada por la fiscal Kitzia Pitti.

La defensa del imputado fue ejercida por la defensora pública Neyda Jiménez, mientras que la víctima estuvo representada por el defensor de Víctimas del Delito, Gustavo Montilla.