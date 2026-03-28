Sucesos - 28/3/26 - 08:49 AM

Detención provisional para imputado por tentativa de homicidio en Buena Vista

El hecho se dio el 23 de febrero de este año, en la comunidad de Las Praderas, cuando tres sujetos se aproximaron a la residencia de la víctima y le propinaron varios disparos.

 

Por: Diómedes Sánchez S. -

La aplicación de la medida cautelar personal de detención provisional fue decretada por Bernalda Martínez Suazo, jueza de Garantías de la provincia de Colón, a un ciudadano de 23 años , imputado por la presunta comisión del delito de homicidio doloso agravado en grado de tentativa.

El evento violento se dio el 23 de febrero de este año, en la comunidad de Las Praderas, corregimiento de Buena Vista, área de la Transístmica de Colón, cuando tres sujetos se aproximaron a la residencia de la víctima y le propinaron varios disparos. La víctima fue identificada como Efraín Díaz, de 46 años.

LEE TAMBIÉN: Cae otro violador de menores en Guna Yala

En la audiencia de solicitudes múltiples, la juzgadora —tras valorar los argumentos de las partes intervinientes— consideró que la medida impuesta era necesaria y proporcional a la naturaleza del hecho, aunado a la existencia de riesgos procesales y la necesidad de garantizar los fines del proceso.

Previo a la aplicación de la medida cautelar, el Tribunal de Garantías legalizó la aprehensión y dio por presentada la formulación de imputación de cargos, sustentada por la fiscal Kitzia Pitti.

La defensa del imputado fue ejercida por la defensora pública Neyda Jiménez, mientras que la víctima estuvo representada por el defensor de Víctimas del Delito, Gustavo Montilla.

Te puede interesar

Detención provisional para imputado por tentativa de homicidio en Buena Vista

Detención provisional para imputado por tentativa de homicidio en Buena Vista

 Marzo 28, 2026
Cae otro violador de menores en Guna Yala

Cae otro violador de menores en Guna Yala

 Marzo 28, 2026
Desaparece y lo encuentran muerto en el río Chagres

Desaparece y lo encuentran muerto en el río Chagres

 Marzo 27, 2026
Balacera en Santa Ana deja dos heridos, entre ellos un menor de edad

Balacera en Santa Ana deja dos heridos, entre ellos un menor de edad

 Marzo 27, 2026
Unidades sanitarias no ejecutadas en Colón desatan investigación por peculado

Unidades sanitarias no ejecutadas en Colón desatan investigación por peculado

 Marzo 27, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Trampa! Menores fueron asesinadas en Chivo Chivo en entrega de droga falsa

¡Trampa! Menores fueron asesinadas en Chivo Chivo en entrega de droga falsa
Seis años en Panamá, 30 de amor: historia detrás del incendio en Río Abajo

Seis años en Panamá, 30 de amor: historia detrás del incendio en Río Abajo
¡Queman a Miah! "Fue muy linda la relación, me engaño con otra trans"

¡Queman a Miah! "Fue muy linda la relación, me engaño con otra trans"
Identifican cadáver hallado semienterrado en La Chorrera

Identifican cadáver hallado semienterrado en La Chorrera
Bolivia remonta a Surinam y buscará ante Irak cupo al mundial

Bolivia remonta a Surinam y buscará ante Irak cupo al mundial