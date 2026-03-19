Nacional - 19/3/26 - 01:39 PM

CSS pagará en abril el bono de $50 y la gente ya hace fila mental

Este bono va directo a quienes estaban activos en planilla al momento en que se promulgó la ley, es decir, el 14 de junio de 2024.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Caja de Seguro Social informó que en la segunda quincena de abril de 2026 se estará haciendo el primer pago del Programa de Beneficios Permanentes para los pensionados y jubilados del país.

 El anuncio pone a correr a más de uno que depende de ese ingreso fijo para aguantar el mes.

El pago corresponde a un bono de 50 dólares, un alivio pequeño pero necesario para muchos.  Este dinero está respaldado por la Ley 438 del 14 de junio de 2024.

La Caja de Seguro Social (CSS) detalló que este bono va directo a quienes estaban activos en planilla al momento en que se promulgó la ley, es decir, el 14 de junio de 2024. Eso incluye a beneficiarios de los programas de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el Subsistema Mixto de Pensiones y también a quienes están bajo Riesgos Profesionales.

Para dudas o más información, la entidad dejó habilitados los teléfonos 513-1101 y 513-1102. Mientras tanto, los jubilados ya están pendientes del calendario, porque abril viene con ese dinero extra que, aunque no resuelve todo, suma.

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