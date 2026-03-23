CSS recibe hojas de vida de 5 médicos extranjeros para plazas de especialistas

Panamá- Cinco médicos especialistas extranjeros ya han entregado sus hojas de vida para optar por las plazas que está ofreciendo la Caja de Seguro Social (CSS), según confirmó este lunes Dino Mon, director general de la entidad.

Aseguró que la decisión se tomó en vista de que la cantidad de facultativos con los que cuenta la Caja no es suficiente, sobre todo en Bocas del Toro y áreas alejadas que requieren un especialista y no se tiene una convocatoria sólida donde los médicos quieran desplazarse a esos lugares.

"Hemos hecho seis convocatorias y no hemos recibido ninguna retroalimentación que permita llenar las plazas de especialistas que tenemos, y esto nos lleva a utilizar la Ley 89 del 2013, que da la oportunidad de buscar el reclutamiento de médicos especialistas y subespecialistas del extranjero, luego de una autorización del Ministerio de Salud y publicación en medios impresos", indicó Mon en entrevista en Telemetro.

Detalló que se trata de tres médicos extranjeros que ya viven en Panamá y que, de esos, por lo menos tres están interesados en aceptar alguna de las plazas que se requieren llenar.

Dejó claro que, desde su punto de vista, la Ley 89 tiene "muchos defectos y cuando se ha tratado de aplicar no da resultado", ya que es una normativa que "se creó con el objetivo de seguir protegiendo la profesión médica en el país y hay que modernizarla, pero para modernizarla hay que probar que no funciona".

Mon mencionó que los puntos de la ley que él considera no funcionan son los que señalan que los médicos postulantes deben trasladarse a Panamá con sus propios recursos para someterse a un examen y, si lo pasan, deben enfrentarse a un proceso migratorio que tiene un permiso renovable, por lo cual se preguntó: "¿Quién se quiere mudar a un país, con toda su familia, cuando el proceso tiene tantas cortapizas para tener un proceso sólido?".

Es por eso, dijo Mon, que lo que la CSS está haciendo primero es la promoción, para ver cuántos especialistas se hacen eco en México, Costa Rica, Colombia, Venezuela y Ecuador, para luego presentar ante la Asamblea los cambios en la ley que permitan hacer efectivas las contrataciones.

Actualmente, la CSS cuenta con 53 plazas para médicos especialistas abiertas que están terminando sus internados, 10 para subespecialistas y 31 adicionales para médicos generales que quieran irse a estudiar al extranjero con sueldo pagado para lograr una base de personal idóneo sólida, dándole la oportunidad a los panameños.

Mon aprovechó para dar a conocer que la CSS ha ampliado la base de medicamentos, "para que médicos generales debidamente entrenados puedan recetar medicamentos de gastroenterología, neurología, cardiología, entre otros, para que los pacientes no dependan de citas con especialistas".



