Defensoría: Udelas violó derechos de profesora

Una resolución de la Defensoría del Pueblo ha concluido en que la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) ha vulnerado múltiples derechos de la profesora Gianna Maribel Rueda Manzano, quien ganó en el año 2023 ganó las elecciones para rectora de esta casa de estudios superiores, y cuya victoria no solo ha desconocida por las autoridades, sino que le han aplicado una serie de represalias desde entonces.

Esta reprimenda a la UDELAS se conoce cuando ayer esta universidad llevó a cabo nuevas elecciones para rector, ignorando los comicios que ganó Rueda.

La resolución No. 7010c-2023 de la Defensoría asegura que a la profesora Rueda se le vulneraron los Derechos de la Mujer Política, Derecho al Trabajo y Derecho al Debido Proceso Legal.

"Es fundamental destacar que el acoso laboral y la discriminación hacia la Dra. Rueda, evidenciados por el hostigamiento sistemático y las represalias sufridas, constituyen una flagrante violación de la Ley No. 7 de 2018 y la Ley No. 82 de 2013", estima la defensoría. "Estas leyes protegen el dercho de todas las personas a trabajar en un entorno seguro y libre de discriminación, así como el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia basada en el género, conforme a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención Belém do Pará)".

Agrega la defensoría que "la suspensión injustificada de la Dra. Rueda de su cargo como Secretaria General y la revocación de su nombramiento como Rectora constituyen una violación adicional del derecho al trabajo y al debido proceso, consagrado en la Ley No. 7 de 2018".

Estas acciones, a juicio de defensoría, también socavan la legitimidad del proceso democrático interno de la UDELAS, y la autonomía de la comunidad universitaria para elegir a sus representantes.

Adicionalmente, la negativa de la UDELAS en cooperar plenamente durante la inspección que hizo la Defensoría del Pueblo en enero de 2024, representa una clara falta de transparencia y rendición de cuentas, plantea la resolución.

El defensor Eduardo Leblanc, quien firma la resolución, recomendó a la UDELAS reconocer y respetar el resultado de las elecciones ganadas por Rueda, y rectificar la Resolución No. 01-2024 del 21 de febrero de 2024, con la cual se separó a la rectora electa de su cargo de docente regular titular II.

Este martes, Rueda, acompañada de un notario público, abogados y quienes la apoyan llegó a la sede de la UDELAS para tratar de tomar posesión, pero le cerraron las puertas de la institución.

