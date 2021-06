Denuncia: Red Frog sigue vendiendo fincas propiedad de Tres Cruces de Oro

El grupo Tres Cruces de Oro, filial de Six Diamonds Resorts International, denunció que el grupo Red Frog sigue vendiendo lotes de terrenos dentro de sus fincas en Isla Bastimentos, a pesar que enero de este año la Corte Suprema de Justicia resolvió de forma definitiva que su ocupación en esta tierras era ilegal.

Es decir, se reconoció a Tres Cruces de Oro como el propietario absoluto de las dos fincas luego de una disputa legal que duro 15 años, que impidió hasta ahora el desarrollo del más importante proyecto turístico que se ha planteado en Isla Bastimentos.

Tres Cruces de Oro afirma que en momentos que se preparan para poner en marcha la construcción de su proyecto; Red Frog, del grupo Bastimento Holdings, sigue vendiendo y promocionando ilegalmente propiedades dentro de su finca que cuenta con título de propiedad inscrito en el Registro Público lo cual es una Estafa abierta.

Señaló que la Corte y la ANATI ordenaron a Bastimentos Holdings a corregir los límites de su propiedad que traslapan con las fincas de Tres Cruces de Oro, pero sus anuncios en internet revelan que este grupo no ha respetado la decisión del máximo órgano de justicia. Bastimentos Holdings y su director ejecutivo Joseph Haley, saben desde 2011 que ordenó que se corrigieron sus límites después de perder en la corte suprema, pero no reconocieron a sus clientes que no eran propietarios de la finca que antes era en disputa.

Tres Cruces de Oro indicó que esta disputa legal no les había permitido en 15 años desarrollar el complejo turístico en Polo Beach, Isla Bastimento. Tras la decisión de la Corte, este año, el grupo se ha programado para empezar la construcción otra vez, pero ahora observan que Red Frog se resiste a cumplir la orden y respetar la propiedad privada.

“Nosotros ya pasamos la página de los procesos legales inventados y sin fundamento por Bastimentos Holdings. Ganamos en la Corte Suprema, ganamos en los Juzgados, en La Procuradoría, y en la Anati. Ahora mismo y por fin estamos enfocado en proceder con nuestro proyecto y los casos civiles por daños y perjuicios contra Red Frog y sus líderes”, señaló la empresa.

También informó que a finales de esta semana actualizará su sitio web para mostrar todas las victorias que ocurrieron en 2020 y 2021. “La idea es dar acceso a todas las autoridades y los que han invertido en el proyecto de Red Frog. Bastimentos Holdings debe devolver el dinero a las personas que les vendió terrenos en fincas ajenas y quitar de su sitio web nuestra finca y los ofertas que existen hoy en día como Lote 411 y 418, que hoy en día puedes ver en venta por $349,000.00 y $395,000.00”, dijo Tres Cruces de Oro.

La empresa advirtió que cualquiera persona o entidad jurídica “que atente contra sus propiedades o el proyecto turístico de Isla Bastimentos será debidamente denunciado y procesado legalmente. Esto incluye cualquier afectación económica o reputacional que se ocasione a nuestro grupo.

Richard Kiibler, representante de Tres Cruces de Oro, señaló que el grupo Bastimentos Holdings es el responsable de que no se haya podido desarrollar el proyecto en esta isla de Bocas del Toro.

“Nos han hecho pasar por dos procesos de titulación seguidos de las mismas fincas en la Anati donde metieron cualquier recurso para retrasar y dilatar nuestro proceso; pero la Ley prevaleció y tenemos ambas fincas tituladas y certificadas por el Registro Público”, dijo Kiiber.

Adelantó que el proyecto que construirá Tres Cruces de Oro está diseñado desde hace años, donde han invertido millones de dólares en planos, estudios de mercadeo y en contratos con operadores de hoteles internacionales. Al inicio de la construcción se generarán más 100 empleos directos y más de 300 indirectos en Isla Batimentos.

“El comportamiento de Bastimentos Holdings, representado por Joe Haley, de acusarnos a nosotros de ser ladrones de tierras y especuladores no puede estar más alejado a la realidad. Ellos enfrentaran demandas multimillonarias por daños y perjuicios. Ahora después de tener nuestros fincas certificado y inscrito en el Registro Público, tenemos listo un equipo de abogados en Panamá y en Estados Unidos trabajando largas horas en todo lo que se va a presentar bien sustentado y documentado en contra de Bastimentos Holdings, y su principal representante Joseph Haley y Steven Bolton”, recalcó Kiiber.

Ahora “ellos siguen tratando de distorsionar la verdad y manipular la opinión pública de las autoridades locales y sus propios inversionistas. Todo lo que menciono, lo hemos documentado en una página web: http://www.sixdiamondresorts.com”, aseveró Kiiber.

El 6 de enero de 2021, la Sala Tercera de la Corte negó el último recurso de apelación a Bastimentos Holdings, los dueños del proyecto Red Frog y Oceans

Group Internacional, en su disputa de 15 años por dos fincas en Polo Beach, en isla Bastimentos propiedad anteriormente de Perlito Narvise quien vendió a la sociedad Tres Cruces de Oro. Se trata de una subsidiaria de Six Dimonds International que desarrollará un proyecto de lujo en la propiedad de isla Bastimentos.

La Autoridad Nacional de Tierras (Anati) y la Corte Suprema de Justicia con fallo de la sala Civil del 11 Febrero del 2011, habían puesto fin a una larga disputa por dos propiedades de la Nación en Isla Bastimentos de 22 hectáreas frente al a favor de la sociedad Tres Cruces de Oro, que tuvo que batallar legalmente por una finca que adquirió al lugareño Perlito Narvise Ayarza.

Bastimentos Holdings, los dueños del proyecto Red Frog, apelaron hasta el último recurso en su intención de hacerse por las fincas pero la Corte cerró el caso negando su última oportunidad de apelar.

En la ANATI, Bastimentos Hodings también corrió la misma suerte. El 2 de julio de 2019, la Anati reconoció finalmente el derecho posesorio a favor de Tres Cruces de Oro sobre las fincas 378225 y la 404806, un globo de terreno de 22 hectáreas con frente de mar, y ordenó adjudicar el título de propiedad a favor de este grupo.

La adjudicación es sustentada en una última inspección a los terrenos en disputa el 17 de abril de 2019, estableciendo que la sociedad Theobald, ahora Bastimentos Holdings, quiso apropiarse de estos terrenos “so pretexto que formaban parte de su finca 122” y que el verdadero tenedor de los derechos posesorios de estas dos fincas es Narvise Ayarza, quien cedió sus derechos a Tres Cruces de Oro.