Denuncian irregularidades en el sistema de revisado vehicular

Usuarios del transporte público y la Asociación Nacional de Talleres Automotrices calificaron como un "negociado que pone en riesgo la vida de los seres humanos", las malas prácticas detectadas en el proceso de revisado vehicular en Panamá.

Según la agrupación, más de 200 locales realizan inspecciones de forma irregular, sin contar con la infraestructura adecuada. "Encuentras una farmacia, un lavauto, y estamos hablando de más de 200 talleres que no pasan la prueba como taller de revisado", señaló Roberto Bonilla, representante de la asociación a Nex Noticias.

Entre los requisitos que deben cumplir estos talleres están contar con alineadoras, balanceadoras, tableros, desmontadoras de llantas, estructuras de elevación y fosas para inspeccionar vehículos pesados. Sin embargo, estas condiciones no se están respetando en muchos casos. "Si tú no chequeas un carro, no sabes si tiene frenos, luces o si está en condiciones para circular", añadió el vocero.

La asociación atribuye la problemática a la implementación de un nuevo sistema avalado por la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT). "Con la plataforma anterior estábamos bien. Ahora tenemos que pagar más, pero el sistema no garantiza mejores prácticas", indicó Bonilla.

El sistema ha generado, según los denunciantes, un mercado paralelo donde los talleres autorizados operan sin cumplir los estándares requeridos. "El tránsito autoriza estos talleres, pero no tienen la estructura adecuada. Esto pone en riesgo la seguridad vial", afirmaron.

La Asociación Nacional de Talleres Automotrices hizo un llamado a las autoridades para intervenir de inmediato y prevenir que estas irregularidades continúen afectando a la población panameña. "Exigimos que se corrijan estas prácticas para garantizar un revisado vehicular seguro y legal", concluyó el vocero.

