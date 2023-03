Desaparición de 19 mil dosis de Fentanilo tiene en la silla caliente a director de CSS

La desaparición de 19 mil dosis del opioide fentanilo sigue agitando las aguas en la Caja de Seguro Social (CSS). El director Enrique Lau dijo que no iba a renunciar y ayer el mandatario Laurentino Cortizo habló sobre la posible salida del alto funcionario.

Yo no voy a renunciar que quede claro, pero obviamente en el momento que un director se convierte en inconveniente el que decide es el Presidente de la República, cuando considere trabajo no se está y hay otro que lo pueda hacer mejor...yo no estoy apegado a ningún cargo, pero no voy a renunciar, expresó Lau.

El funcionario explicó que todo se detectó en noviembre con un hallazgo inusual de 12 ampollas de fentanilo en el maletín de un médico residente que estaba detrás de un mostrador de atención al asegurado del complejo hospitalario.

Nosotros fuimos los que detectamos la anomalía, interpusimos la denuncia y se iniciaron las auditorías y cooperamos con el Ministerio Público, se defendió el director de la CSS.

"Los bochinches no me hacen temblar, hay gente que no quiere que esté aquí", resaltó Enrique Lau.

El director de la CSS explicó que cuando se retiran medicamentos del almacén de la CSS se confecciona un acta, donde se detalla lo que se entrega y si hay alguna alteración en el camino, el que recibe es el responsable.

Lau reconoció que cuando estas cosas ocurren se pone de manifiesto la debilidad en el sistema. Estamos haciendo la parte administrativa que corresponde, no me tiembla la mano para hacer lo que corresponde, lo que no puedo hacer es tomar acciones temerarias".

Por su parte, el presidente Cortizo al ser abordado en cuanto a si ha tomado una decisión sobre la renuncia o no del director de la Caja de Seguro Social, respondió que personalmente en este tema no ha tomado una decisión, pero que también hay que tomar en cuenta a la Junta Directiva de la CSS, ya que la entidad tiene una ley que le da autonomía y hay que respetar el estado de Derecho.

Cortizo destacó que coincide con las declaraciones del Procurador Javier Caraballo de seguir el debido proceso, pero destacó que la cadena de registro de ese medicamento es bien clara y con una investigación bien llevada debe llevar al Ministerio Público a saber quiénes participaron en ese acto y debe dar con los implicados.

Por su parte, el Dr. Domingo Moreno, de la Comisión Médica Negociadora Nacional (Comenenal), indicó que debe realizarse una investigación honesta e imparcial sobre la pérdida del Fentanilo, y no perjudicar a los médicos que tienen una hoja intachable.

A juicio de Moreno las declaraciones tendenciosas o dramáticas con el propósito de orientar las investigaciones a una dirección es peligroso, porque el hallazgo de 12 ampollas que es utilizado casi diariamente por un anestesiólogo, no se puede comparar con la pérdida de 19 mil viales.

