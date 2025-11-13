Director de la Policía asegura que índices del crimen han bajado

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, aseguró que, de acuerdo con las estadísticas, los índices de criminalidad han bajado. El funcionario señaló que en comparación con el 2024, los casos de homicidio reflejan una disminución del 3.5%.

De acuerdo con Fernández, solo el 2% de los homicidios registrados a nivel nacional están vinculados a delitos comunes y el resto a “guerra entre pandillas ya determinadas”.

“Estamos por debajo del año pasado. El tema de la percepción, de lo que se está vendiendo a la ciudadanía, desde el punto de vista de la operatividad de la policía; entendemos que hay que tomar acciones”, dijo.

Las declaraciones del jefe policial se deben a los últimos hechos de violencia que se han registrado en el país, en donde se han hallado al menos cinco cuerpos sin vida en varios puntos de la capital.

Por tal motivo, Fernández reiteró que la Policía Nacional ha reforzado la seguridad en Panamá Este.

"En la zona de Don Bosco y Pacora prevalecen varios grupos delincuenciales y pandillas. En lo que va del año se han dado varias rupturas en esos grupos. En el caso del último muerto de Don Bosco, tiene que ver con una ruptura dentro del grupo", expresó Fernández en una entrevista a TVN Noticias.