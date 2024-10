¡Dos rutas de Desfiles Patrios!

Los desfiles patrios en Panamá se desarrollarán con dos recorridos: la Ruta 1 por el Casco Antiguo y la No. 2 por la calle 50, informaron la Policía Nacional y el Ministerio de Educación (MEDUCA).

La Ruta 1, empezará en el parque Simón Bolívar y finalizará en la calle 26 con la avenida Balboa. La Ruta 2 comenzará frente a la torre Credicorp Bank y concluye en la avenida Aquilino De La Guardia.

Para desarrollar los desfiles en el Casco Antiguo habrá cierres de vías que iniciarán en la Cinta Costera 3, a la altura de la escuela Manuel Amador Guerrero, extendiéndose hasta la avenida Ecuador, ubicada en la avenida Balboa. Además, se procederá al cierre total de la avenida Balboa desde la avenida Ecuador hasta la avenida B, así como en el viaducto conocido como 3 de noviembre.

Para el recorrido se afectarán las avenidas Federico Boyd hasta la vía Brasil. La avenida Aquilino de la Guardia será cerrada desde la calle 51 Este hasta el semáforo de Banesco, con controles de acceso para los residentes de la zona.

El desfile del 3 de noviembre comenzará a las 9:00 a.m. en el Casco Antiguo y en calle 50 a las 9:30 a.m. Mientras que el 4 de noviembre, iniciarán a las 8:30 a.m. en ambas rutas.

Se concederán 100 permisos para la venta de comidas y bebidas durante el 3 y 4 de noviembre, a razón de 50 por cada ruta.

Para el 3 de noviembre, en la ruta 1 desfilarán 29 delegaciones y para la ruta 2, se esperan 33 delegaciones estudiantiles. Se espera la participación de la banda internacional “Coalición USA Panamá 2024″, integrada por 230 personas, hijos de panameños nacidos en norteamérica.

