Dr. Bernal: no se demostró delito en caso New Business

El catedrático de la Facultad de Derecho, Dr. Miguel Antonio Bernal advirtió que en el caso New Business, se violó el debido proceso y no se pudo demostrar la comisión del delito de blanqueo de capitales que planteaba la Fiscalía.

El abogado sostuvo que no se puede investigar cometiendo otro delito y la violación al debido proceso a cualquiera personaque se la practiquen, no deja de ser un delito.

Se habla de blanqueo, pero no hay bancos ni colaboradores de esos bancos acusados, expresó Bernal.

Durante la audiencia New Business se reveló una lista de 14 bancos que recibieron, transfirieron y retuvieron fondos de la famosa ‘canasta’ utilizada para la compra del grupo de medios de comunicación, sin embargo, la fiscalía no ordenó la citación de ninguno de sus directivos.

La lista incluía al Banco General, Global Bank, Caja de Ahorros, Credicorp, Multibank, HSBC, BSI, Metrobank, Shenzhen Development Bank,Factor Global Inc., Capital Bank, Banesco, Bicsa y Banco Universal.

Para Bernal, el problema es que hay que empezar a despersonalizar los casos y que los fanáticos antimartinelli no anden expresando que uno está con Martinelli, cuando no es estar a favor o en contra, sino a favor de la justicia, que es lo que no hay en Panamá, que es lo que hay que buscar hoy más que nunca, porque sino vamos a llegar a un punto de ojo por ojo y diente por diente y quedaremos ciegos y bocachos.

