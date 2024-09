Educadores: No pagaremos la crisis de la CSS

La lucha por salvar la Caja de Seguro Social (CSS) toma fuerza. Un grupo de 28 gremios magisteriales se reunió en el Instituto Profesional y Técnico de Cativá, en Colón, para afilar las estrategias que presentarán al presidente de la República, José Raúl Mulino.

El objetivo: evitar la implementación de las polémicas medidas paramétricas que incluyen el aumento de la edad de jubilación y las cuotas obrero-patronales.

Los dirigentes magisteriales no se guardaron nada. Calificaron de “penosas” las declaraciones de la ministra de Educación, Lucy Molinar, quien dijo que "todo el pueblo debe sacrificarse", sino que además le mandaron un mensaje claro al gobierno: “¡No vamos a pagar la fiesta!”.

"Aquí hay plata de sobra, y no la vamos a sacar de nuestros bolsillos", vociferaron los representantes del Frente Acción Magisterial, dejando claro que no permitirán que sean los panameños los que carguen con el peso de la crisis de los fondos de pensiones.



Advirtieron que no permitirán la repetición de los errores cometidos en 2005. Afirmaron, además, estar convencidos de que la lucha será prolongada, ya que el poder económico intentará imponerse una vez más. Sin embargo, reiteraron su disposición al diálogo, siempre que este sea justo y equitativo.

Las reuniones se replicarán en otras provincias del país, para consolidar una propuesta que beneficie a todos los sectores y frene lo que muchos temen: que la CSS siga hundiéndose.

