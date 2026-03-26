¡El subsidio va! Transportistas recibirán chen chen por alza de combustibles

El Gobierno confirmó que dará un subsidio a transportistas para evitar que suba el precio del pasaje en el transporte público.

La medida surge tras reuniones con gremios del sector, tanto de pasajeros como de carga, en medio del impacto por el alza del combustible.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, junto al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, explicaron que el aporte busca mitigar los costos operativos. Señalaron que el programa apunta a mantener la tarifa estable para los usuarios y evitar que el golpe llegue directo al bolsillo del pueblo.

Las autoridades indicaron que el monto del subsidio aún no está definido. Los transportistas deben entregar información sobre su consumo histórico para hacer los cálculos y determinar de cuánto será el apoyo económico que dará el Estado.

El ministro Chapman explicó que el pago sería directo a los transportistas, incluyendo tanto el servicio colectivo como selectivo. Además, se evalúa el caso del transporte de carga dentro de este mismo plan de alivio económico.

También se dejó claro que el programa dependerá del comportamiento del precio del petróleo. El Ejecutivo mantiene la expectativa de que el país pueda hacerle frente al aumento sin que se dispare la tarifa del pasaje.