Estación de Albrook del Metro abrirá al mediodía el domingo

La estación Metro de Panamá de Albrook no arrancará su operación en su horario habitual este domingo 22 de marzo. La apertura será desde las 12:00 del mediodía, debido a trabajos de construcción que forman parte de la integración del sistema.

La medida responde a la segunda fase de izaje de la nueva estructura del techo que conectará las líneas Línea 1 del Metro de Panamá y Línea 3 del Metro de Panamá. Las labores se concentran en el área de la pasarela peatonal que conecta con la Gran Terminal de Transporte, una zona de alto flujo de usuarios.

Según informó la administración del sistema, una vez reabierta la estación, las operaciones se mantendrán con normalidad y sin afectar la seguridad de los pasajeros. El resto de la red no tendrá cambios durante la jornada.

El servicio de la Línea 1 del Metro de Panamá seguirá funcionando desde las 7:00 a.m. en ambos sentidos, desde la estación 5 de Mayo hasta Villa Zaita, sin interrupciones.

En medio de estos trabajos, el llamado es a los usuarios a tomar previsiones si tienen pensado movilizarse por la zona de Albrook durante la mañana.