Exministros de Nito se suman a la candidatura de Martín

El exsecretario general del oficialista Partido Revolucionario Democrático y expresidente del Comité de la Internacional Socialista para América Latina y el Caribe, Martín Torrijos, fue postulado ayer para las elecciones del 2024 para escoger al gobernante de Panamá. Su plataforma será el Partido Popular (PP), afiliado a la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA).



El Comité Político del PP postuló a Torrijos y el Congreso Nacional del colectivo debe ratificar esa decisión el 16 de julio.

Publicidad



En el lanzamiento estaban varias figuras del PRD como los exministros de Cortizo: Rolando Mirones (Seguridad) y Rosario Turner (Salud); Manuel Oreste Nieto (exembajador y negociador con Minera Panamá), Lucho Gómez, Bobby Velásquez, Miguel Angel Cañizalez y Ramón Ramón Ashby, así como otras figuras como Dani Kuzniecky, Omar José Torrijos y Marcos Fernández.



Martín Torrijos descartó una alianza con el PRD, expresando que mientras controlen el colectivo y el gobierno los mismos que han llevado al desastre al país, difícilmente puedan ir juntos en los comicios del 2024. Ellos han desvirtuado el torrijismo y actúan más por intereses personales y económicos que por los intereses de Panamá.



El postulado dijo que los panameños viven en una "incertidumbre en un país donde la opulencia contrasta con la pobreza, como si fueran dos países distintos...la pobreza nos duele y nos avergüenza. Esto no puede continuar, remarcó Torrijos Espino.



Resaltó que tenemos un país inseguro, donde los ciudadanos viven encerrados con temor ante el avance del crimen organizado.

El expresidente prometió que esta alianza que se forje en adelante no va a permitir que Panamá continúe hundiéndose en esta crisis, porque la desesperanza y los problemas están matando los ánimos y la autoestima de las familias panameñas, porque el país necesita de un gobierno en el que “el poder de la gente no sea un slogan, sino una actitud y un compromiso.”



"Esto lo compruebo no solo viendo las estadísticas, sino en las conversaciones que he venido adelantando con todos los grupos económicos y sociales", sustentó el perredista devenido en democristiano, que preguntó de qué sirven altas cifras de crecimiento, que ya están desacelerándose, si el país no la siente porque no se reparten.



Torrijos alegó tener la experiencia y voluntad para enfrentar y darles solución a problemas como el desempleo, salvar nuevamente la Caja del Seguro Social, ofrecer a los jóvenes una educación que les garantice transformar sus vidas y un mejor futuro.



Además prometió devolver calidad de vida a las familias con servicios públicos que funcionen como los del agua, luz, transporte, basura, que a diario agobian a miles de panameños.



Según Torrijos, la nación requiere de fuerzas políticas y sociales, que comprendan que es necesario construir un país con equidad, con decencia y en democracia. Lo que necesitamos, lo que queremos son verdaderos políticos que enriquezcan al país y no se enriquezcan ellos, añadió.

Contenido Premium: 0