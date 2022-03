Expertos discutirán en Panamá sobre criminalización del ciberespacio

Panamá- Expertos de más de 15 países y funcionarios públicos de primer nivel se reunirán en Panamá del 3 al 5 de abril de 2022, para discutir sobre la criminalización del ciberespacio, en la sede del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino), ubicado en Amador.

Este Foro de Seguridad de las Américas: “La Criminalización del Ciberespacio”, será con acceso abierto en línea y en vivo.

Publicidad

Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destaca que “Cada año, millones de nuevos usuarios en América Latina y el Caribe se conectan a Internet por primera vez. Esto, a su vez, crea un crisol de nuevos clientes que no son tan expertos en tecnología como los clientes digitales más maduros; lo cual propicia un ambiente de mayor riesgo. Para este tipo de ataques, la región de América Latina y el Caribe no solo es un objetivo, sino que también es una fuente importante de los mismos”, agrega el trabajo.

Por otro lado, en los últimos años se ha producido un aumento exponencial de la delincuencia en el ciberespacio y la pandemia de la Covid-19 ha incrementado la actividad digital en la región, dejando en evidencia las vulnerabilidades del espacio digital de América Latina y el Caribe.

El objetivo del foro es generar conciencia a nivel político de las amenazas cibernéticas, así como también que se puedan crear legislaciones e iniciativas políticas mediante las cuales se proteja a la población de manera efectiva, buscando anticipar las posibles ciberamenazas e incidentes de ciberseguridad.

También se busca construir una fuerte resiliencia en las estructuras y métodos de defensa que permitan una rápida recuperación ante cualquier ciberataque, disuadiendo a los responsables.

LEE TAMBIÉN: TODAS NUESTRAS NOTICIAS AQUÍ

En este evento, que es coorganizado por la Oficina Regional de Crime Stoppers (CS-CBLA), el Instituto Republicano Internacional (IRI), el Parlatino, y el Programa Regional Alianzas para la Democracia y el Desarrollo con Latinoamérica de la Fundación Konrad Adenauer (KAS ADELA), participarán especialistas, funcionarios ministeriales de los ámbitos de la digitalización, la seguridad e inteligencia y la política interior, así como parlamentarios regionales cuya agenda legislativa está comprometida con los avances en la protección del ciberespacio.

Contenido Premium: 0