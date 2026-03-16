Festival religioso de Pesé atrae a miles y mueve la economía

La tradicional Semana Santa Viviente de Pesé, considerada la principal muestra de turismo religioso en Panamá, se prepara para una nueva edición con el respaldo de la comunidad y avances legislativos que buscan fortalecer y preservar esta manifestación cultural con más de siete décadas de historia.

Esta representación de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo, que se realiza desde 1954, convierte cada año las calles del distrito en un gran escenario al aire libre durante Jueves Santo y Viernes Santo, con la participación de más de 100 actores voluntarios, entre niños, jóvenes y adultos de la comunidad.

El evento atrae a miles de visitantes de diferentes partes del país, consolidándose como una de las tradiciones religiosas más importantes de la provincia de Herrera, ya que, además de su valor espiritual y cultural, la actividad tiene un importante impacto económico para el distrito.

Se estima que entre 25 mil y 30 mil personas se movilizan cada año para presenciar la escenificación.

Este flujo de visitantes genera movimiento en hoteles, transporte, restaurantes y fondas. Mientras tanto, muchos residentes aprovechan la ocasión para vender alimentos, artículos religiosos y otros productos.

Los organizadores del evento destacan que la Semana Santa Viviente se ha convertido en un motor económico para la comunidad, ya que numerosas familias participan, directa o indirectamente, en las actividades comerciales que se generan durante esos días.

Aunque los actores participan de manera voluntaria, la organización del evento requiere una importante logística que incluye tarimas, iluminación, sonido, pantallas y equipos técnicos, lo que eleva los costos de producción a más de 25 mil dólares.

Por ello, la parroquia y los organizadores han reiterado el llamado a la empresa privada, instituciones y personas de buena voluntad para continuar respaldando esta tradición que cada año reúne a miles de fieles y visitantes, informó el sacerdote Jonathan Mendoza, del comité organizador.

En medio de este escenario, la Asamblea Nacional de Panamá aprobó en tercer debate el proyecto de Ley 329, que declara Evento Folclórico Nacional la dramatización de la Semana Santa Viviente en Pesé y crea su Patronato, iniciativa que ahora espera la sanción presidencial.

De acuerdo con el diputado José Luis Varela, la propuesta legislativa busca involucrar a instituciones como el Ministerio de Cultura, la Autoridad de Turismo de Panamá y el Ministerio de Educación para impulsar programas de promoción, formación artística y apoyo logístico que garanticen la continuidad de esta tradición.

Para la comunidad pesense, la aprobación de esta ley representa un paso histórico en el reconocimiento y fortalecimiento de una de las expresiones culturales y religiosas más emblemáticas de Panamá, que, además de mantener viva la fe, se ha convertido en un importante impulso para el turismo y la economía local.