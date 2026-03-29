Nacional - 29/3/26 - 05:39 PM

¡Fiestón! Tamborito del Callejón le rindió homenaje a Esthercita Nieto

En esta ocasión, se le rindió un homenaje a la laureada folclorista, compositora y cantalante, Esthercita Nieto.

 

Por: Redacción / Web -

Este domingo el Casco Antiguo se llenó de mucha alegoría al celebrarse el Tamborito del Callejón, evento que se realiza el último domingo de cada mes.

En esta ocasión, se le rindió un homenaje a la laureada folclorista, compositora y cantalante, Esthercita Nieto.

Nieto manifestó sentirse muy honrada por este gesto tan especial, dentro de este evento cultural, gestado por el maestro Mario Saldaña, conocido por fusionar el costumbrismo y el folklore de Panamá en cada una de sus obras.

Además, subrayó la también llamada Voz de la Ternura, que el Tamborito del Callejón le ofrece la oportunidad a panameños y a personas que han adoptado nuestro país como suyo, de engalarse con atuendos de diversas regiones del país, en especial con nuestras polleras y sombreros.

Para Esthercita que el próximo 11 de abril, cumple 82 años, este reconocimiento que le brindan, es un regalo que le llena de mucha ilusión, y agradece contar con la presencia de todos los amantes de este ritmo para bailen y gocen en esta alegre actividad.

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