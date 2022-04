Firman memorandum para combate contra la corrupción

Panamá- El ministro de Seguridad, Juan Pino, el Procurador general encargado, Javier Caraballo y la directora general de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Elsa Fernández, firmaron un Memorandum de Entendimiento dirigido al combate contra la corrupción.

“Nos sumamos a iniciativas positivas como lo es la lucha contra la corrupción, reiterando nuestro compromiso con Panamá y un futuro próspero para la niñez”, indicó el ministro de Seguridad Pública.

Manifestó Pino, que el flagelo de la corrupción socaba profundamente el futuro de nuestra sociedad, asentando la brecha entre la riqueza y la pobreza, robándonos la oportunidad de mejores días.



Somos conscientes de las consecuencias nefastas producidas por la corrupción, pues a lo largo de los años ha penetrado diversos sectores de la sociedad, entre ellos, el sector público, debilitando las instituciones, el estado de derecho y por ende debilitando a los Estados, lo cual trae consigo el fortalecimiento de estructuras criminales destinadas al crimen organizado, cuyas ramificaciones se han ido extendiendo en el mundo..



Enfatizó el titular de Seguridad, que es hora de unir esfuerzos no solo como servidores públicos, sino como padres, hermanos e hijos, dándole un giro de timón hacia un mañana próspero en igualdad de oportunidades, fortaleciendo la educación como herramienta constructiva y de cambio, por lo que en el seno de cada familia debemos formar seres humanos con valores, honestos e íntegros; por ello, el Ministerio de Seguridad Pública, ejecuta acciones tendientes a combatir actos de corrupción, a través de mecanismos jurídicos como el de elevar a LEY DE LA REPÚBLICA la POLITICA CRIMINOLÓGICA, proyecto que fue presentado por el Minseg ante la asamblea, con la finalidad de construir sociedades menos violentas y con una incidencia criminal baja mediante un proceso restaurativo conjugando la articulación interinstitucional en acciones de prevención.



El Proyecto de Ley que adopta la legislación de Extinción de Dominio, igualmente presentado por el ministerio de Seguridad Pública ante la Asamblea Nacional, cuyo objeto es crear y desarrollar un marco normativo, diseñado como instituto jurídico dirigido contra los bienes de origen o destinación ilícita, a fin de recuperar los bienes ilícitos a favor del Estado, constituyéndose en un mecanismo de generación de ingresos para financiar la prevención y la lucha contra la delincuencia, así como resarcir el daño causado a la sociedad, otorgándole una función social a esos bienes.



“Como lo he expresado anteriormente, el cambio hay que hacerlo desde dentro, en este sentido, nuestro ministerio, enfocado en reforzar la institucionalidad y rescatar valores tendientes a combatir actos de corrupción, puso en marcha una plataforma en conjunto con CRIME STOPPERS, para recibir denuncias anónimas contra actos de corrupción ejecutados por personal que conforma la Fuerza Pública”, aseveró Pino.



Trascendió que el compromiso, se demuestra con los resultados recientes de la Operación “SOBRE RUEDAS”, una operación de alto perfil en donde la Fiscalía de Investigación en conjunto con la Policía Nacional, lograron un importante objetivo en contra de la comisión de delitos contra la fe pública, Asociación Ilícita, estafa, y corrupción de funcionarios públicos, habiendo realizado 70 diligencias; aprehendiendo a 55 personas, de ellos, 8 funcionarios públicos.



Con estas acciones concretas expresamos nuestra posición de NO TOLERANCIA a la corrupción. Incluso, nos encontramos en un proceso de depuración interna, muestra de esto son las constantes operaciones donde he puesto de manifiesto la frase "CAIGA QUIEN”.



Las constantes operaciones en la lucha contra la delincuencia, en ocasiones implican la aprehensión de unidades corruptas de la Fuerza Pública, la cual no se escapa de la penetración del Crimen Organizado.

No obstante, la certeza del castigo ha tomado preponderancia en los últimos años, impactando positivamente en la disciplina dentro de los estamentos de Seguridad, en la percepción y confianza de la ciudadanía.



Pino reiteró sentirse optimista, ante este compromiso interinstitucional, subrayando su total disposición en combatir al crimen organizado, a la delincuencia y a todo acto que socave la paz social, la transparencia, la democracia, equidad y sobre todo un mejor futuro para nuestros niños, niñas y adolescentes que son el mañana de nuestra generación.



Durante la firma de este memorandum participaron el Encargado de Negocios de la embajada de los EE.UU en Panamá, Stewart Tuttle, como testigo de honor. De igual forma asistieron representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de las distintas sedes diplomáticas acreditadas en Panamá. G/C

