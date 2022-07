Fiscal reconoce existencia de Principio de Especialidad

El fiscal superior Anticorrupción, Mahmad Daud Hasan, reconoció que el ex presidente Ricardo Martinelli está amparado bajo el Principio de Especialidad que establece el Tratado de Extradición de 1904, lo que contrasta con las actuaciones de otros fiscales y jueces que han avanzado en otros procesos como parte del plan de persecución política contra el ex mandatario.

Daud Hasan respondió cinco cartas el 21 de julio al abogado Roniel Ortíz, en representación del ex presidente, señalando que en ninguno de los casos señalados había habido imputación contra Ricardo Martinelli y a la vez se refirió al principio de especialidad que lo ampara.

"Lo anterior, sin menoscabo que no se ha pedido excepción al principio de especialidad”, resaltó Daud Hasan en las notas dirigidas al abogado de Martinelli, Roniel Ortíz.

Ortiz indicó que antes producto de que los fiscales David Mendoza y Emeldo Márquez en su momento habían solicitado la excepción a la especialidad, los cuales desistieron porque les fue devuelto el trámite ya que la Cancillería se les advirtió que ellos no eran autoridad jurisdiccional, es decir no eran jueces para hacerlo.

“Ellos nunca siguieron con eso y por el contrario tanto Emeldo Márquez como Tania Sterling en los casos New Business y Odebrecht ordenaron indagatoria y en estas Ricardo Martinelli se acogió al artículo 25 de la Constitución, pero advirtió que le estaban violando su principio de especialidad y que él n o renunciaba al mismo”, dijo.

Ortiz agregó que él le hizo igualmente una solicitud al procurador general de la Nación encargado, Javier Caraballo, el cual le contestó que se dirigiera a los despachos de los fiscales en donde estaban esas causas para que le resolvieran sus interrogantes.

“Teníamos cuatro meses de estar esperando esa respuesta y no es hasta ahora que el fiscal nos responde en cinco de esas carpetas, señalando que no han pedido excepción y que él mantiene su especialidad, que los expedientes están por investigación y que ellos no son autoridad jurisdiccional”, puntualizó.

El letrado también se refirió a un falló de el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá negando la acción de amparo de garantías constitucionales presentado por la fiscal Azucena Aizprúa, contra lo ordenado por la juez de garantía, Karolina Santamaría, quien en una audiencia de control de afectación reconoció el principio de especialidad al exmandatario panameño.

Igualmente el pleno de la Corte Suprema de Justicia certificó que el exgobernante está amparado por el principio de especialidad establecido en el tratado de extradición firmado en 1904 entre Panamá y Estados Unidos. Por lo que no puede ser encausado o juzgado por un caso diferente al de los llamados pinchazos telefónicos, procesos por el cual fue juzgado dos veces y en ambas ocasiones resultó absuelto de los cuatro cargos por los cuales se le acusaba.

Ortiz reiteró que tanto el caso Odebrecht como New Business son ilegales, ya que existían mucho antes de la extradición del exmandatario Martinelli.

