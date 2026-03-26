Nacional - 26/3/26 - 08:49 AM

Fiscalía Anticorrupción entra en cuartel de bomberos por millonarias compras

Se procedió a la inspección de los equipos adquiridos, como parte de la verificación dentro del proceso investigativo.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Anticorrupción, realizó una diligencia de inspección ocular en el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá, como parte de una investigación por delito contra la administración pública

El caso está ligado a supuestas irregularidades en la compra de equipos e insumos, ocurridas entre 2022 y 2024.

Durante la diligencia, las autoridades llevaron a cabo entrevistas a funcionarios responsables, quienes entregaron documentación relacionada con las compras. Además, se procedió a la inspección de los equipos adquiridos, como parte de la verificación dentro del proceso investigativo.

En el sitio también estuvieron presentes directivos de los Bomberos, junto a abogados defensores y personas indiciadas, quienes forman parte de esta investigación que se mantiene en curso.

El proceso surge tras una querella presentada por los propios directivos del BCBP ante la Procuraduría, por presuntas irregularidades en el uso de fondos de un fideicomiso que asciende a 20 millones de dólares.

 

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