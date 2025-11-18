Flores: La cautelación de bienes a exfuncionarios asciende a 40 millones de dólares

El contralor de la República, Anel Flores, reveló que, por el momento, se han cautelado alrededor de 40 millones de dólares en el marco de investigaciones sobre el mal manejo de fondos públicos y destacó que esta cifra representa "la punta del iceberg".

Flores señaló que todas las medidas se han realizado bajo la ley orgánica de la Contraloría, que otorga facultades legales para ordenar la cautelación de bienes, e indicó que, aunque existen demandas en la Corte Suprema, esperan los fallos correspondientes para proceder.

El contralor dijo que los resultados que han arrojado las investigaciones que realiza la Contraloría General de la República sobre manejos de fondos públicos durante la administración del Partido Revolucionario Democrático, encabezado por Laurentino Cortizo, le han sorprendido.

"El descaro fue muy grande, me sorprende todos los días lo que estoy encontrando y de personas que uno suponía muy correctas y muy decentes”, dijo Flores en una entrevista a Telemetro Reporta.

Y lamentó que algunos empresarios tengan a “estas personas como inquilinas”.

“Cuando se les pregunta cómo es posible, alegan desconocimiento. A esos empresarios que andan en eso, les tengo que decir que están ayudando a blanquear capital y dinero público, porque estas personas no pueden justificar alquileres de 4,500 a 5,000 dólares cuando ese era su salario", añadió.

Enfatizó que existen “promotoras de bienes raíces que tienen inquilinos importantes, pero los bienes aparecen a nombre de la promotora; no hay justificación de por qué esas personas viven ahí”.

Reiteró que a esos empresarios les va a caer todo el peso de la ley, porque están ayudando a “blanquear capital que es de los panameños”.

Además, el contralor hizo un llamado a la banca nacional a fortalecer sus mecanismos de control y criticó que a las personas comunes se les bloquean por trámites menores, pero a otros con indicios de enriquecimiento injustificado tienen cuentas significativas sin que se les haga mayor cuestionamiento.

En tanto, dijo que actualmente mantienen coordinación de Cuentas y la Fiscalía para avanzar en estos procesos. Destacó que muchas investigaciones surgen de denuncias dadas a conocer en los medios de comunicación y denuncias anónimas, pero que toda la información será remitida al Ministerio Público.