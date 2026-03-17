Gabinete abre la puerta a financiamiento por hasta $12 mil millones

El Consejo de Gabinete aprobó el Decreto No.1-26, con el que se modifica una norma previa para darle luz verde a nuevas jugadas financieras del Estado.

La decisión permite a Panamá, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), armar estructuras para enfrentar momentos donde la plata no alcanza.

La medida autoriza buscar financiamiento con bancos y entidades, tanto locales como internacionales, por un monto que puede llegar hasta los 12 mil millones de dólares.

Ese dinero no se usaría de una sola vez, sino de forma rotativa, dependiendo de cómo se mueva el mercado y de las condiciones que le convengan al país.

Según lo aprobado, estos fondos servirían para cubrir las necesidades de liquidez del Estado, cumplir con compromisos pendientes y también para manejar deudas de forma más ordenada. Es decir, una especie de colchón financiero para cuando aprieta la situación.

Desde el MEF sostienen que este mecanismo ya ha dado resultados, porque ha permitido atraer propuestas constantes de bancos y generar competencia.

Además, abre la puerta a diversificar monedas y fuentes de financiamiento, buscando siempre mejores condiciones para el país en momentos clave.