Gabinete aprueba aporte del Estado al Fondo Tarifario de Occidente

El Consejo de Gabinete aprobó hoy la Resolución 19-26, mediante la cual se asigna un monto de B/.18,842,193.43 como aporte del Estado al Fondo Tarifario de Occidente, una medida que busca estabilizar el costo de la energía eléctrica en varias comunidades del país.

La decisión impacta directamente a residentes de Almirante, Guabito, Las Tablas y Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro.

Con este desembolso, unas 183 mil personas se verán beneficiadas, al mantenerse sin aumento la tarifa eléctrica que pagan actualmente.

El fondo funciona como un respaldo económico que cubre la diferencia entre el costo real de la energía y lo que cancelan los usuarios finales.

Este mecanismo compensa el beneficio aplicado por la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (Edechi) a sus clientes durante el periodo de julio a diciembre de 2025.

En ese lapso, se mantuvo una tarifa controlada, pese a variaciones en los costos reales del suministro eléctrico.

La resolución también autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a realizar los trámites necesarios para transferir los fondos, total o parcialmente, a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), que actúa como fiduciario del fondo. Este paso es clave para garantizar que los recursos lleguen a su destino.

El respaldo estatal se basa en acuerdos establecidos desde 2015, cuando se firmó el contrato de fideicomiso que dio origen al Fondo Tarifario de Occidente.

Desde entonces, se mantiene el compromiso de proteger a los usuarios de estas regiones mientras se realizan mejoras en la calidad del servicio eléctrico.

Este fideicomiso tiene como objetivo principal evitar aumentos bruscos en la tarifa, permitiendo que las familias continúen pagando precios accesibles.

La diferencia con el costo real de la energía es asumida por el Estado, como parte de una política de apoyo social en zonas específicas del país.