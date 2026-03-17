Nacional - 17/3/26 - 07:26 PM

Gabinete aprueba aporte del Estado al Fondo Tarifario de Occidente

Con este desembolso, unas 183 mil personas se verán beneficiadas, al mantenerse sin aumento la tarifa eléctrica que pagan actualmente.

 

Por: Redacción / Crítica -

El Consejo de Gabinete aprobó hoy la Resolución 19-26, mediante la cual se asigna un monto de B/.18,842,193.43 como aporte del Estado al Fondo Tarifario de Occidente, una medida que busca estabilizar el costo de la energía eléctrica en varias comunidades del país. 

La decisión impacta directamente a residentes de Almirante, Guabito, Las Tablas y Changuinola, en la provincia de Bocas del Toro.

Con este desembolso, unas 183 mil personas se verán beneficiadas, al mantenerse sin aumento la tarifa eléctrica que pagan actualmente. 

El fondo funciona como un respaldo económico que cubre la diferencia entre el costo real de la energía y lo que cancelan los usuarios finales.

Este mecanismo compensa el beneficio aplicado por la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (Edechi) a sus clientes durante el periodo de julio a diciembre de 2025. 

En ese lapso, se mantuvo una tarifa controlada, pese a variaciones en los costos reales del suministro eléctrico.

Te puede interesar

¡Golpe duro al narco! Caen 700 paquetes en puerto de Colón en tiempo récord

¡Golpe duro al narco! Caen 700 paquetes en puerto de Colón en tiempo récord

 Marzo 17, 2026
Gabinete abre la puerta a financiamiento por hasta $12 mil millones

Gabinete abre la puerta a financiamiento por hasta $12 mil millones

 Marzo 17, 2026
Gabinete aprueba aporte del Estado al Fondo Tarifario de Occidente

Gabinete aprueba aporte del Estado al Fondo Tarifario de Occidente

 Marzo 17, 2026
Primera Dama atiende reclamos por cierre del Hospital de Colón

Primera Dama atiende reclamos por cierre del Hospital de Colón

 Marzo 17, 2026
Nueva carretera ecológica dinamiza turismo en Colón

Nueva carretera ecológica dinamiza turismo en Colón

 Marzo 17, 2026

La resolución también autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a realizar los trámites necesarios para transferir los fondos, total o parcialmente, a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa), que actúa como fiduciario del fondo. Este paso es clave para garantizar que los recursos lleguen a su destino.

El respaldo estatal se basa en acuerdos establecidos desde 2015, cuando se firmó el contrato de fideicomiso que dio origen al Fondo Tarifario de Occidente. 

Desde entonces, se mantiene el compromiso de proteger a los usuarios de estas regiones mientras se realizan mejoras en la calidad del servicio eléctrico.

Este fideicomiso tiene como objetivo principal evitar aumentos bruscos en la tarifa, permitiendo que las familias continúen pagando precios accesibles.

La diferencia con el costo real de la energía es asumida por el Estado, como parte de una política de apoyo social en zonas específicas del país.

 

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Bebé de 11 meses abusada lucha por su vida

Bebé de 11 meses abusada lucha por su vida
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Siniestro vial en la madrugada: Fallece motociclista tras colisión

Siniestro vial en la madrugada: Fallece motociclista tras colisión

Policía herido durante balacera en parking en Cerro Batea

Policía herido durante balacera en parking en Cerro Batea
Deportan a Panamá a mujer vinculada con triple homicidio en Don Bosco en 2022

Deportan a Panamá a mujer vinculada con triple homicidio en Don Bosco en 2022