Nacional - 22/3/26 - 10:10 AM

Gigantes de guerra gringos vienen rumbo a Panamá

Ambas embarcaciones estarán en aguas panameñas del 29 de marzo al 2 de abril, en el marco de los ejercicios Southern Seas 2026.

 

Por: Redacción / Crítica -

El USS Nimitz y el USS Gridley iniciaron un recorrido por el continente americano tras zarpar el pasado 12 de marzo desde la costa este de Estados Unidos, en una gira que incluye su paso por Panamá como parte de operaciones navales en la región.

Ambas embarcaciones estarán en aguas panameñas del 29 de marzo al 2 de abril, en el marco de los ejercicios Southern Seas 2026, una actividad de cooperación internacional que busca fortalecer el intercambio de conocimiento marítimo con países del continente.

En conjunto, el USS Nimitz y el USS Gridley tienen capacidad para transportar a unos 6 mil tripulantes, lo que refleja la magnitud de este despliegue naval que recorrerá varios países de América antes de continuar su ruta.

El USS Nimitz, uno de los buques de guerra más grandes del mundo, mide unos 333 metros de largo y puede albergar hasta 90 aeronaves, entre aviones y helicópteros. Además, desplaza cerca de 100 mil toneladas y opera como una base aérea móvil, capaz de ejecutar operaciones a grandes distancias.

Por su parte, el USS Gridley, un destructor equipado con sistemas avanzados de radar y misiles, brinda defensa y apoyo operativo durante este tipo de misiones en alta mar.

Durante su estadía en el país, el USS Nimitz permanecerá anclado en aguas abiertas, mientras que el USS Gridley estará en el Puerto de Cruceros de Amador, como parte de su paso por territorio panameño.

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Este recorrido también contempla escalas en Perú, Chile y Brasil, antes de que ambas embarcaciones completen su reposicionamiento en la costa este de Estados Unidos el próximo 20 de junio.

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