Hasta el lunes 23 se recibirán propuestas sobre crisis de CSS

Los participantes de las mesas para abordar la crisis por la Caja de Seguro Social (CSS) tienen hasta el lunes 23 de septiembre para presentar y sustentar sus propuestas en torno a los servicios de salud y el programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

Ayer se efectuó la segunda reunión de las mesas de trabajo, donde se presentó la ruta a seguir en los próximos días para analizar el futuro de la CSS.

Tras la reunión, Francisco Bustamante, miembro de la mesa de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) dijo que el próximo lunes es el día límite para la entrega de propuestas; las mismas se presentarán en una matriz única para poder comparar las de todos los participantes.

Ya se habilitó el sitio digital https://conversatoriocss.aig.gob.pa/ donde se irán publicando todas las propuestas, bases de datos y demás informaciones presentados en las mesas, para consulta de la ciudadanía.

Por su parte, en la mesa de salud, presidida por el ministro de Salud, Fernando Boyd, se consensuó la necesidad de resolver el problema de las compras de medicamentos mediante una lista unificada entre el Minsa y la CSS, con el objetivo de abaratar costos y mejorar la gestión.

El ministro de Salud propuso que para la próxima reunión (lunes 23 de septiembre), los participantes presenten sus resúmenes, sugerencias y recomendaciones.

En tanto, integrantes de la alianza Pueblo Unido por la Vida impugnaron la metodología impuesta por el Gobierno. Tras concluir las sesiones de las dos mesas de trabajo, el docente Fernando Ábrego, alegó que ya estaba todo preconcebido con las propuestas del Ejecutivo y los empresarios, además que rechazó la figura de los mediadores de las conversaciones, ministros y funcionarios.

Las propuestas del Conep

Entre las propuestas del Conep se contemplan tres pilares, entre ellos, una Pensión Básica Universal (PBU) por valor de $120 a los 65 años a todas personas en condiciones de pobreza o vulnerabilidad que cumplan con los requisitos.

Habrá un Segundo Pilar (Obligatorio contributivo) una pensión inferior a la Pensión Máxima Solidaria (PMS) de $255 y que sean elegibles para una PBU, recibirán un Beneficio Solidario (BS) de hasta un máximo de $120, para complementar su pensión y obtener así una Pensión total con Beneficio Solidario (PTS), cuyo máximo será igual a la PMS ($255). Las personas que reciban del Segundo Pilar una pensión igual o superior a la PMS ($255), no tendrán derecho al Beneficio Solidario.

En el Tercer Pilar, los empleadores se obligan a inscribir a sus trabajadores de manera automática a un sistema de ahorro complementario, en el cual el trabajador tiene la opción de salir voluntariamente. Por los aportes descontados al trabajador por el empleador pondrá una suma igual hasta un porcentaje máximo del salario del trabajador. Es un sistema similar al implementado en el SIACAP.

Para salvar el sistema solidario o Sistema Exclusivo de Beneficios Definidos (SEBD), se sugiere utilizar las reservas de $5,715 millones del Subsistema Mixto.

La propuesta del Conep no menciona propiamente aumentos en las edades de jubilación, pero deja entrever que hacia el futuro las pensiones no serían del 60% como en la actualidad.

Se destaca que el pasivo del SEBD es de $50 mil millones para los afiliados activos que aún no se pensionan y $75 mil millones si se incluyen los pensionados.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio