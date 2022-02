Horóscopo 2022: predicciones para cada signo zodiacal ...

R A T A

Será uno de mucho trajinar. El Tigre le ofrecerá numerosas oportunidades, pero vivirá al día, a salto de mata y perderá probablemente la estabilidad de sus fuentes de ingreso. Se hará, sin embargo, numerosas relaciones, y participando en algún complot, en alguna oposición, puede encontrarse de golpe llevada a alguna presidencia que probablemente no durará. Ellos no traen la seguridad esencial que tanto buscan, deben mantenerse fuera de situaciones comprometedoras. El TIGRE no se lleva bien con los entrometidos. Un año moderado. Es peligroso especular y se verá envuelta en algunos mal entendidos o forzados a tomar acciones que estén en contra de mejor juzgamiento. Puede sentirse algo solitario o apesadumbrados ante la muerte de algún familiar o algún asociado cercano. Debe ser requerido a viajar más de lo usual.

B U F A L O

Encontrará el río revuelto que produce la ganancia de dos pescadores. Como ella es una persona práctica, sabrá descubrir las ocasiones de enriquecerse y en asuntos múltiples yoscuros, puede obtener buenos beneficios. Que el BUFALO piense en su dinero. Ya que las oportunidades de este año no se le volverán a presentar en un largo trecho de tiempo.

Este año lo vuelve furioso, la no-violencia y la prudencia son palabras que deben observar. Son tiempos difíciles. Encontrará oposición de muchas fuentes pero podrá conquistar o perseverar a través de las dificultades. Debe ser paciente y no estar desanimado si los resultados no son visibles de inmediato. Para que el BUFALO revalúe su posición. No debe tomar riesgos innecesarios o medidas drásticas durante el reino del Tigre.

T I G R E

Es natural que se encuentren en su elemento, ya que escarbaran en la basura para descubrir el tesoro y lo conseguirán muy a menudo. Se sentirán investidos de una misión y la

llevaran a cabo, caiga quien caiga. Se mostraran crueles, pero tendrán el placer de haber participado en la caída de los poderosos. No es por dinero que actúan, sino por la gloria.

Se sentirá feliz habiendo cumplido con lo que él cree que es su deber. Cualquier proyectogrande que piense, ahora es el momento de formular un plan de acción. No puede fallar.

Un año moderado. Es afortunado en el sentido que otros lo ayudaran cuando más lonecesite. Aún no debe tomar riesgos ya que las cosas se pueden volver en contra suya.

No sufrirá mayores enfermedades pero se verá forzado a gastar dinero o no podrá ahorrar.



G A T O / L I E B R E

Se sentirá un poco Tigre, su subconsciente estará en poder y le dictará una conducta muy distinta a la habitual. Se saldrá un poco de su destino, de su órbita, de su línea del universo,

actuara de una manera insospechada y corre el riesgo de revolcarse en la perversidad. Son tiempos inquietantes, odia modificar su forma de pensar o de vida. Así mismo, demanda

que repiense, no es fácil ser GATO junto al TIGRE. Año en que debe ser sumamente cuidadosos y diplomáticos, ya que tiene la tendencia a dirigirse a los conflictos. Disputas

y demandas surgen de demandas irracionales que se hacen contra él, son prevalecientes ahora y sería bueno si es cuidadoso acerca del dinero o la firma de documentos importantes. De otra forma lo pasara sin mucha dificultad, y puede conseguir ganancias al fin de año.



D R A G O N

Se adapta fácilmente a las cosas nuevas y es por ello que el TIGRE no es de su gusto, aunque está lejos de serle desfavorable. El Dragón deberá cambiar su política y adaptarse rápidamente a las circunstancias nuevas que irán apareciendo a lo largo del año.

El DRAGON que lleva una actividad política o social puede encontrarse en la oposición, si estaba en el poder; y en el poder, si estaba en la oposición. Un año de cambios, pero no

desfavorable si aprovecha las circunstancias y si su personalidad se adapta a ellas. Su compinche, el Tigre, lo pone a trabajar, no deben tener problemas para hacerse notar, que

es lo que más les gusta hacer. Momento de preocupaciones e imposiciones.

Sus planes son bloqueados por otros y encuentra difícil conseguir los resultados deseados sin mucha discusión. Debe escoger entre agrios campos de puntos de vista opuestos y encuentra difícil complacer a sus asociados. Su hogar se estremece con noticias tristes o la partida de algún miembro.

S E R P I E N T E

Todas las fuerzas del universo se conjuraran para que se salga de su guarida. A ella le gusta estar apartada del mundanal ruido, pero el año del Tigre, le ofrecerá la oportunidad de ser ella misma ese ruido. Dicho de otro modo, ha de ser un año de promoción social y profesional. Pero, desea realmente la serpiente, promocionar... Ahí está su conflicto, es aconsejable para la serpiente, que en este año, despierten sus ambiciones...

Ellos pueden verse convertidos en líderes, aunque ese liderazgo no durará, porque la humildad de la Serpiente no va con los honores que este año le caerán llovidos del cielo. Lo encuentran exhausto, con tanto ir y venir. Quizás aprendan una pequeña lección como un espectador involuntario. Un año de pequeñas pero numerosas irritaciones. Serán fácilmente llevados a conflictos que no son de sus hechuras y lo encontrara difícil complacer aquellos que lo rodeen en casa o en el trabajo. Debe mantener su sentido del humor y no sumergirse en

actos de venganza. De esta forma recibirá la ayuda que busca y evitar grandes conflictos.



C A B A L L O

Se sentirán más que nunca con el deseo de cabalgar, el deseo de abandonar todo y marcharse muy lejos del lugar en que se encuentran. Todo lo lejano les atraerá poderosamente y será para ellos un año de grandes realizaciones fuera de su ciudad, en el extranjero. El Caballo huirá de lo cotidiano y se rodeará de personas muy distintas. Sus

ideas revolucionaran, influenciadas por las cosas que se suceden en el mundo y a su alrededor.

El Caballo es un animal que cambia muy a menudo de idea, y las lecturas que realizara este año pueden llevarle muy lejos del punto en que se encuentra intelectualmente hablando. Hacen grandes decisiones, no encontraran resistencias, los cambios están a la orden. Un año moderadamente feliz. Sin problemas de salud pero mucho de entretenimiento y gastos adicionales se presentan. Avances en sus estudios o en el lado técnico de su profesión puede esperarse. Disputas o amistades rotas pueden resultar de perder su temperamento este año.



C A B R A

Lo que cambiará será su situación económica. Depende enormemente de la estabilidad de los demás y la fortuna de sus aliados será poco estable. Se verán obligados a buscar nuevos

horizontes económicos y ello les llevara a participar en negocios probablemente no muy ortodoxos. Más que ningún otro animal, pueden ser víctimas de una suspensión de pagos,

o víctimas de la mala gestión de aquellas personas a quienes han confiado su dinero.No es de lo más feliz, debe tomar ventaja del hecho que nadie está viendo y prepare el camino

para su golpe.

Un año mezclado de bendiciones. Puede retener el poder pero debe trabajar duro para mantener el paso con la oposición. Vida familiar es calmada, pero problema con familiares se predicen. Su área de trabajo será ocupado pero tienen la oportunidad de conocer nuevos y beneficiosos contactos.



M O N O

Todo lo que ha ido creando pacientemente a lo largo de los años se derrumba. Los demás le fallan, el contexto social en que vive le falla, es como si un terremoto hubiese puesto encima lo que estaba debajo, pero el Mono es persona de grandes recursos humanos y en ese caos hallará pronto la manera de reorganizarse, ya que el Mono tiene precisamente un gran talento organizador.

De modo que los cambios serán estimulantes para él, sobre todo en el plano intelectual, aunque en el sentimental y en los negocios sea un año de pérdidas.

Se sentirá excluido, más no sufre de las influencias del TIGRE. Quizás debe sentarse y contemplar el panorama. Momento inestable. Es muy vulnerable a los ataques de sus enemigos y puede ser forzado a huir, trabajar para otros o pedir prestado a un alto interés.

La gente tiende a tomar ventaja de su posición de debilidad. Debe permanecer paciente y mantener un perfil bajo. Un año para consolidar sus recursos y evitar embarcarse enaventuras nuevas.

G A L L O

Tendrá dificultades en su trabajo, con sus compañeros, con sus servidores o inferiores si los tiene. Si tiene personal a su servicio, ese personal se encontrara en efervescencia,

deberá hacer el trabajo, que modifique su sistema de relación con sus empleados, o con sus compañeros de trabajo; que cambie todo lo que pueda cambiar para no ser él, la victima

de esos cambios. En compensación ha de ser un año de excelente salud. Son momentos cansones, necesita el descanso. Un año de eventos. Esta de suerte con dinero y sus aventuras financieras pueden producir resultados fructíferos. Algunos problemas en casa, pero su plan general va de acuerdo al itinerario. Aún debe tener cuidado ya que las cosas

tienden a suceder muy rígido para su propia evaluación. No deber ser demasiado optimista.



P E R R O

Gran año para el perro, sus aspiraciones sentimentales se realizaran integralmente. Esas aspiraciones suelen ser múltiples y encontrara esa multiplicidad de amores que tanto desea.

Pero no serán solo sus amores a nivel personal los que se verán satisfechos sino sus amores sociales, sus amores humanísticos. Aspira a cambiar el mundo y en este año será el gran

protagonista de esos cambios. Las estructuras se moverán gracias a su dinamismo. Le causa interés y tendrá la oportunidad de brillar. Año modestamente feliz. Sin serias

disputas en casa u oficina. Algunos problemas románticos se predicen pero no habrá daño permanente. Sus resultados netos serán mixtos y estará confuso por reportes conflictivos.

Amigos y familiares harán demasiada demanda de su tiempo.



C E R D O

Se adapta a todas las situaciones por difíciles que sean y los cambios, si bien no le conciernen en profundidad, sabrá adaptarse rápidamente a ellos y sacarles provecho de algún modo. Lo que cambiara sobre todo en el año, será su estructura familiar. Poder ser el año de su boda; de sus hijos; o de un cambio de domicilio, en que nuevas personas vienen a integrarse a su familia por razones diversas. Sus aspiraciones íntimas también cambiaran y se orientara hacia nuevos horizontes, aunque esa orientación no sea perceptible para las personas que le rodean, algo ocurrirá en sus raíces que aportara profundas modificaciones a lo largo de su vida. Admira las buenas obras y participara en

ellas.

Un año difícil y de prueba. Encontrará dificultades que debe enfrentar por sí solo. Momento difícil para pedir prestado o que le paguen lo que le deben. Puede tener gastos inesperados o forzado a pagar multas, tasas legales o impuestos adicionales. Debe ser muy cuidadoso de confiar a sus asociados en estos momentos y atienda los asuntos importantes el mismo.