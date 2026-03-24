Hoteleros prenden alarmas por cobro de $10 a turistas en aeropuerto de Tocumen

La Asociación Panameña de Hoteles (APATEL) salió al paso y mostró su rechazo al Anteproyecto de Ley No. 131, que busca cobrar una tasa de B/.10.00 a los pasajeros en tránsito en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

El gremio advirtió que la medida pondría en jaque la competitividad del país como centro de conexiones.

Según el pronunciamiento, más del 60% de los usuarios de Tocumen son pasajeros en conexión, por lo que imponer este cobro afectaría directamente el atractivo del país frente a otros hubs de la región como Bogotá, Lima o San Salvador. Señalaron que esto podría provocar que aerolíneas desvíen su tráfico hacia destinos con menores costos operativos.

APATEL también alertó sobre el golpe que recibiría la industria turística y la ocupación hotelera, ya que el pasajero en tránsito representa un visitante potencial.

Indicaron que programas como el Stopover dependen de mantener a Panamá como una opción accesible, por lo que encarecer el tránsito desestimula estas visitas y reduce la entrada de divisas.

El gremio sostuvo que lo que se plantea como una medida de recaudación podría terminar generando un efecto contrario, con una disminución en el volumen de pasajeros, menos consumo y una caída en ingresos relacionados con la actividad aeroportuaria y turística. Además, cuestionaron la falta de análisis técnico detrás de la propuesta.

Finalmente, reiteraron que, aunque reconocen la importancia de fortalecer el sistema de salud, no se debe comprometer la conectividad aérea de Panamá ni usar al sector turístico como fuente de recaudación para fines ajenos a su desarrollo.