¡Incesto! Atrapan a papá que violó a su hija y la embarazó

Unidades del Servicio Aeronaval (Senan) atraparon al papá que violó a su propia hija y la dejó embarazada, en un hecho ocurrido en la Costa Abajo de Colon, informó la directora del Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), Nellys Herrera a través de sus cuentas en redes sociales.

Los uniformados iniciaron la búsqueda del abusador, luego que la propia menor se presentó a interponer la denuncia de esta situación, que desde mucho tiempo enfrentaba, pero que nadie había informado.

Este caso se hizo público a través de la cuenta de Instagram de la directora del INAMU, @nellys.herrera, en donde la funcionaria posteó anoche el mensaje: "La embaraza y nadie denunció nunca. Ella sacó valor y denunció, ahora no está sola".

LEE TAMBIÉN: LAS ULTIMAS NOTICIAS AQUÍ

Publicidad



Según se pudo conocer, la menor era violada frecuentemente por su padre. Se desconoce si quedó embarazada en otras ocasiones y fue obligada a practicarse abortos.

Ante esta situación, Herrera instó a la "ciudadanía a no callar frente al incesto, violencia, violaciones: esos gritos en la casa del lado son violencia, esa niña embarazada de un familiar es incesto"

Agregó que el Estado no puede solo, pidió a la ciudadanía que denuncie los abusos y que los cómplices comiencen a pagar con cárcel. Conocer de un delito y callar es ser cómplice.

Herrera ha pedido en reiteradas ocasiones que se evite normalizar la violencia dentro de los hogares y que no se calle más cuando dentro de un seno familiar hay abusos,

Hace escasamente un mes, la adolescente Tamara Carpintero, de 13 años, fue asesinada, luego que se negó a ser sometida a un procedimiento de aborto, tras quedar embarazada, víctima de una violación.

La adolescente murió a causa de asfixia mecánica por comprensión del cuello.

Contenido Premium: 1