Industria marítima confía en compromiso de Cortizo en ley de cabotaje

Los dirigentes de la Asociación de Armadores Panameños (ARPA), de la Cámara Marítima de Panamá y abogados expertos en los diversos aspectos del derecho marítimo, solicitaron al presidente Laurentino Cortizo, la firma de su propia iniciativa de Ley de Cabotaje, durante el Foro sobre la “Proyecto de Ley 598 “, organizado por la Asamblea Nacional el pasado viernes.

El ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, l se retractó del proyecto de ley propuesto y defendido por el mismo presidente y fue acogido por todas las bancadas de la Asamblea Nacional.

Ramón Martínez, luego de aceptado hasta con su propia firma en Gabinete, envió una carta a la Presidencia, donde retrocede y pide el veto parcial de la ley, citando acuerdos y convenios suscritos con otros países , compromisos que han sido rebatidos por abogados marítimos internacionalista, ya que Panamá el país del Canal, no cuenta con una ley que controle su navegación marítima.

Pineda: quién tocó a Martínez para que se retractará de una ley de su propio Presidente

Raúl Pineda, diputado oficialista, sorprendido se sigue preguntando quién pudo tocar al ministro para que se retractará de una ley de su propio Presidente. “Esas son las cosas que nos hacen quedar mal”, señaló el miembro del PRD.

El presidente de ARPA, Rodrigo Hernández, concluyó que como armadores confían que al final del camino imperaran los intereses de la Nación sobre el de cualquier país extranjero y se podrá desarrollar y administrar todo el potencial que tienen los servicios marítimos prestados al mundo con una ley que marcará un precedente en el sector y que fomentará la inversión local, generará mayores plazas de empleos y acabará con la competencia desleal que está afectando no solo al sector, si no a todo el país que no recibe los beneficios reales que genera esta industria.

En presidente de la Cámara Marítima de Panamá, Enrique Clement, resaltó que Panamá necesita una legislación que aporte reglas claras y que beneficiaran al país para complementar al sector.

Víctor De Gracia, asesor de la Asamblea Nacional, puntualizó que: “Panamá tiene dos mares territoriales y nunca hemos sido un país marítimo y las grandes potencias mundiales todos han sentado su fortaleza en la industria marítima y Panamá seguimos lejos de ella”.

El abogado internacionalista, Francisco Carreira indicó que no existe ningún tratado de naturaleza comercial que condicione a Panamá a establecer sus propias reglas marítimas, máxime si el Estado panameño ha establecido sus propias salvaguardas al respecto.

El abogado marítimo Edwin Mendoza fue enfático en señalar las necesidades de los pequeños armadores de naves que prestan servicio de cabotaje en áreas remotas de la República. Mientras que el abogado ambientalista, Harley Mitchell Morán, quien expresó que este proyecto es compatible con los convenios y acuerdos internacionales ambientales suscritos por Panamá, promoviendo el crecimiento sostenible de la industria marítima local, lo que será de provecho para toda la población.

Juan Felipe Pittí, asesor legal de ARPA, señaló que “esta ley de cabotaje es la primera que le da sentido al espíritu de uso colectivo, concluyendo en la visión de los tratado Torrijos - Carter, de generar un bienestar para todos los panameños y permite la posibilidad de que haya un desarrollo de la industria local y no una industria al servicio de potencias extranjeras”.

Juan Diego Reyna, de ARPA, señaló que Panamá requiere de normas del juego justas para poder tener una industria con todo el potencial, al igual que el 80% de todos los países de la región, pues Panamá ya tiene normativas en el cabotaje terrestre y aéreo y solo falta el marítimo. En una declaración al final de la jornada manifestó que es incomprensible que alguien no quiera abrazar el futuro de la Nación en esta materia.