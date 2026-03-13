Inician primer diplomado en inglés aeronáutico para aviadores

La Unión Panameña de Aviadores Comerciales (UNPAC), en conjunto con el Centro de Lenguas de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Panamá (CELUP), puso en marcha el primer Diplomado en Inglés Aeronáutico, una iniciativa académica que busca reforzar la preparación profesional de los aviadores panameños en el manejo de la comunicación especializada dentro de la aviación.

Este programa marca el primer diplomado académico que se desarrolla como parte de la alianza entre la UNPAC y la Universidad de Panamá, con el objetivo de fortalecer las habilidades de comunicación aeronáutica de los pilotos, en línea con los estándares establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

El diplomado tendrá una duración de 80 horas académicas en modalidad virtual y arrancó con un primer grupo conformado por 40 pilotos panameños agremiados a la UNPAC. El programa se desarrollará entre el 3 de marzo y el 11 de junio. Además, un segundo grupo iniciará clases el 31 de marzo y culminará el 8 de julio, lo que evidencia el interés del gremio por continuar fortaleciendo su formación profesional.

La secretaria general de la UNPAC, Ilma Velásquez, destacó la importancia de esta iniciativa académica y explicó que con este diplomado “inicia una nueva etapa en la preparación lingüística de los aviadores panameños”, fortaleciendo sus capacidades en un área clave para el ejercicio seguro y eficiente de la aviación.

Velásquez también agradeció el respaldo de la Universidad de Panamá, especialmente al equipo del Centro de Lenguas de la Facultad de Humanidades, coordinado por el profesor Leonardo Collado, de la Facultad de Ingeniería, junto con las profesoras Cecilia Schwartzer y Natacha Cadavid, quienes actúan como facilitadoras del programa.

Formación especializada para pilotos

El diplomado está estructurado en tres componentes académicos principales: Inglés General, Inglés Aeronáutico y Componentes del Inglés Aeronáutico, áreas diseñadas para cubrir el enfoque técnico que exige la comunicación aeronáutica internacional.

Dentro del programa se desarrollarán competencias lingüísticas clave como pronunciación, estructura, vocabulario, fluidez, comprensión e interacción, habilidades fundamentales para que los pilotos puedan comunicarse de forma clara y efectiva en entornos operacionales de la aviación.

El objetivo académico es que los participantes consoliden y alcancen los niveles 5 y 6 de competencia lingüística establecidos por la OACI, estándares internacionales que garantizan una comunicación precisa y segura, considerada un elemento esencial para la seguridad operacional en la aviación.

Con esta iniciativa, la UNPAC y la Universidad de Panamá refuerzan su alianza estratégica para impulsar la formación especializada de los pilotos panameños, promoviendo la excelencia académica y profesional dentro del sector aeronáutico nacional.

