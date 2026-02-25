Inspeccionan valija diplomática por imágenes irregulares en escáner

La Autoridad Nacional de Aduanas de la República de Panamá salió al paso del comunicado emitido por la Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela sobre una presunta apertura forzada de una valija diplomática en el Aeropuerto Internacional de Tocumen.

La entidad panameña informó que considera necesario aclarar lo ocurrido. El caso se dio durante un proceso de revisión aduanera regular.

Según el comunicado oficial, durante la inspección se cumplió estrictamente con los procedimientos establecidos en la normativa nacional y en los acuerdos internacionales vigentes suscritos por la República de Panamá. La revisión se dio dentro de los controles habituales en el aeropuerto. No se detallan alteraciones fuera del protocolo.

El informe explica que la situación comenzó cuando una representante del gobierno venezolano presentó un carné que la acreditaba como parte del consulado y colocó cuatro (4) equipajes en el escáner correspondiente.

Al pasar por el equipo de inspección, en uno de los bultos se detectaron imágenes irregulares que requerían una revisión complementaria. Fue en ese punto cuando se activó el procedimiento.

De acuerdo con Aduanas, al informarle a la funcionaria que era necesaria una verificación manual, ella manifestó que se trataba de una valija diplomática. Ante esa afirmación, el personal procedió a comunicarse de inmediato con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá para coordinar las actuaciones correspondientes. La actuación se mantuvo bajo los canales oficiales.

Posteriormente, el Ministerio determinó que los bultos presentados no cumplían con los requisitos mínimos exigidos por la Convención de Viena de 1961, específicamente lo establecido en el Artículo 27, que señala que los bultos que constituyan valija diplomática deben portar signos exteriores visibles que indiquen su carácter.

Entre esos elementos se mencionan el marcado exterior, sellos y componentes de inviolabilidad. Según el comunicado, dichos requisitos no estaban presentes al momento de la revisión.

La Autoridad Nacional de Aduanas reiteró su compromiso con el respeto de las normas internacionales, la diplomacia y el tratamiento adecuado de las misiones extranjeras acreditadas en el país

Además, sostuvo que las acciones realizadas se efectuaron dentro del marco jurídico panameño y conforme a los procedimientos operativos establecidos por las leyes internacionales.