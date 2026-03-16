Instrumentadores quirúrgicos advierten que insistirán por su idoneidad

Los instrumentadores quirúrgicos lanzaron una advertencia a los diputados y aseguraron que esta semana insistirán para que finalmente se reconozca su idoneidad profesional cuando se retome la discusión del proyecto de ley 255 en la subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional de Panamá.

La presidenta de la Asociación de Instrumentadores Quirúrgicos, Carmen Vega, recordó a los diputados que el reconocimiento profesional es una demanda justa para quienes han invertido años en estudios y preparación dentro del área quirúrgica.

Según Vega, los técnicos quirúrgicos aspiran a seguir avanzando académicamente y alcanzar la licenciatura como un incentivo para fortalecer sus conocimientos y mejorar la atención a los pacientes.

“Llevamos 12 años tratando de llevar este proyecto a buen término y esperamos que en esta ocasión se haga justicia con el instrumentista quirúrgico”, señaló.

Sin embargo, el proyecto 255 ha encontrado resistencia dentro del sector salud. La Asociación Nacional de Practicantes Auxiliares y Técnicos en Enfermería (ANPATE) y la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá sostienen que las funciones que reclaman los instrumentadores ya son realizadas por enfermeras en los quirófanos.

De acuerdo con estos gremios, las enfermeras acompañan al paciente desde su ingreso al salón de operaciones hasta su recuperación, por lo que temen que la ley termine desplazándolas de sus puestos de trabajo.

Pese a las críticas, Vega aseguró que la propuesta no busca afectar a otros profesionales de la salud. "No somos egoístas ni con las enfermeras ni con los técnicos en enfermería. Respetamos su valioso trabajo en los quirófanos. Solo queremos que se reconozcan nuestras capacidades académicas y se valoren los cinco años de licenciatura y los tres años que cuesta convertirse en técnico”, concluyó. Verga.