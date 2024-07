Jefa del Comando Sur reclama Plan Marshall para América

La jefa del Comando Sur, general Laura Richardson instó a EEUU a diseñar un “Plan Marshall” para América Latina, similar al que se implementó en Europa tras la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de neutralizar la creciente influencia de China y Rusia en la región.

Durante su intervención en el Foro de Seguridad de Aspen, Richardson destacó que muchos países de América Latina no se han recuperado completamente de los efectos de la pandemia de COVID-19, dejándolos vulnerables a la asistencia de Moscú y Pekín.

Richardson señaló que los líderes latinoamericanos a menudo no perciben los beneficios de la inversión estadounidense. “Lo único que ven son las grúas chinas y todo el desarrollo y los proyectos de la Iniciativa del Cinturón y la Ruta”, afirmó.

Y debido a que Estados Unidos no puede ofrecer – o igualar – esas iniciativas, necesitará un ‘Plan Marshall’ para la región o una ley de recuperación económica como la de 1948.

El Plan Marshall original, lanzado en 1948 por el entonces secretario de Estado, George Marshall, proporcionó $13,300 millones a 16 países europeos para ayudar a reconstruir sus economías.

A la militar norteamericana le parece sospechoso la inversión China en la infraestructura crítica en los países de esta región- puertos de aguas profundas, 5G, ciberseguridad, energía, espacio.

La comandante mencionó el avance demoledor de las inversiones de China y Rusia en su área de operaciones y mostró su preocupación por no poder contenerlas, advirtiendo que podrían dar un giro y ser usadas para operaciones militares.

“Me he reunido con al menos dos tercios de los presidentes de mi región, pero no ven lo que el Team USA (Equipo de EEUU) está aportando a los países (...) todo lo que ven son las grúas chinas (...) y los proyectos de la Iniciativa [china] Belt and Road”, señaló la general.

Yo diría que China está jugando al ajedrez: tiene una visión a largo plazo, está preparando el escenario", dijo, señalando a los 25 países latinoamericanos que ya se han adherido a su plan de desarrollo de infraestructura global.

Richardson dijo que las inversiones de China "cubren casi toda la región", en proyectos que van desde estaciones de metro hasta ferrocarriles, telecomunicaciones y represas "bajo el disfraz de la economía"

Mientras China está "jugando al ajedrez", Richardson dijo que Rusia está "jugando a las damas" y Estados Unidos ha sufrido de "ceguera hacia el Sur" y ha pasado por alto la región.

