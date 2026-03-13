Nacional - 13/3/26 - 04:31 PM

Jubilados frenan proyecto de aumento de pensiones y piden retirarlo

El presidente de la Coordinadora de Jubilados Fecha, Héctor Ávila, aseguró que aunque la propuesta tiene buenas intenciones, no puede prosperar jurídicamente

 

Por: Redacción / Crítica -

Un fuerte llamado hicieron los jubilados a la diputada de Moca, Grace Hernández, para que desista del proyecto de ley que busca aumentar las pensiones, al advertir que la iniciativa no tendría sustento legal y solo generaría falsas expectativas entre miles de pensionados.

El presidente de la Coordinadora de Jubilados Fecha, Héctor Ávila, aseguró que aunque la propuesta tiene buenas intenciones, no puede prosperar jurídicamente, por lo que pidió a la diputada retirar la iniciativa antes de que cree confusión entre los adultos mayores.

Ávila explicó que incluso sostuvo conversaciones con Hernández para que se sumara al proyecto de Ley 258, que plantea crear una comisión de alto nivel encargada de revisar el tema de las pensiones y recomendar al presidente José Raúl Mulino un eventual aumento, decisión que sí estaría dentro de las facultades del Ejecutivo.

El artículo 160 de la Constitución prohíbe a los diputados aprobar aumentos de pensiones y jubilaciones mediante una ley. Si ese proyecto llegara a aprobarse, lo más seguro es que sería vetado por el presidente”, advirtió el dirigente.

El vocero de los jubilados recordó que el último aumento que recibieron fue durante el gobierno de Juan Carlos Varela, cuando se otorgó un incremento escalonado de 60 dólares. Sin embargo, denunció que la realidad hoy es otra: el costo de la vida sigue subiendo y muchos jubilados se ven obligados a escoger entre comprar alimentos o adquirir sus medicamentos porque el dinero no alcanza.

Ávila insistió en que la lucha por mejores pensiones continuará, pero pidió que el tema se maneje con responsabilidad y dentro de lo que permite la ley, para no jugar con las esperanzas de miles de adultos mayores.

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