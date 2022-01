Judy Meana sale en defensa de gastos del alcalde José Luis Fábrega

La vicealcaldesa y recién nombrada directora de Comunicación del Municipio de Panamá, Judy Meana defendió el salario y el pago de 5,000 dólares en concepto de gastos de movilización del Alcalde José Luis Fábrega.

Meana justificó las declaraciones de Fábrega quien indicó que no tiene que rendir cuentas a nadie por los gastos de movilización que recibe y dijo que la ciudadanía no le había cuestionado sobre el tema.

En el caso del alcalde Fábrega, sus honorarios suman 12 mil dólares mensuales, divididos en 2 mil dólares en salario, $5 mil en gastos de representación y otros 5 mil por movilización, más de lo que gana el presidente de la República, Laurentino Cortizo.

La vicealcaldesa afirmó que el gasto de movilización dentro del Presupuesto de la Alcaldía representa el 0.08%

LEE TAMBIÉN: Depresión no dura toda la vida si se recibe el tratamiento correcto

Publicidad



"El alcalde no ha dicho que no va a dar información. El alcalde lo que dijo es que actualmente el mismo acuerdo no indicas que debas reportarlo, por eso es que va a Contraloría ahora", indicó Meana en el programa Radiografía.

La Contraloría General de la Nación anunció que realizará una investigación tras el malestar causado en la opinión pública tras conocer los salarios, gastos de representación y de movilización que reciben alcaldes y representantes de corregimientos.

Meana indicó que el salario del alcalde es de 7 mil dólares y no recibe dietas. De igual forma reiteró que su salario es de 5,500 dólares y no recibe gastos de movilización, pero si de gasolina".