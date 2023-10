La lucha continúa desde la Cinta Costera (Video)

Panamá- Vestidos en su mayoría de rojo, formando una gran mancha carmesí, cientos de personas se volvieron a dar cita este domingo en la Cinta Costera 1, en ciudad capital, para protestar de forma pacífica en contra del contrato Ley 406.

Vistas aéreas captadas con un dron y divulgada en redes sociales por la cuenta @traficocpanama, reflejan la cantidad de personas que sin temor a luchar por lo que creen es correcto, salieron a manifestarse esta tarde.

La lucha en contra de la Ley No. 406 de 2023, mediante la cual se aprobó el nuevo contrato de concesión minera celebrado entre el Estado y la sociedad Minera Panamá, ya cumplió una semana.

Pese a que el clamor de muchos panameños para que se derogue el contrato ley y se cierre la mina, la lucha ha sido utilizado por personas ajenas al movimiento para cometer actos vandálicos y hurtos, esto no ha sido suficiente para amedrentar a los que realmente creen en la causa.

Cada día son más las personas que deciden manifestar su apoyo a la lucha y salen a protestar con banderas en mano, así como también con pancartas y cartelonos con mensajes llenos de esperanza y de deseos de cambiar el país, pero también plagados de reproches contra el Gobierno Nacional, exigiendo que se derogue la ley, ya que se siente un descontento genuino.

Los asistentes no son jóvenes viviendo una moda, pues comentan de todo, no solo sobre el contrato, también dialogan sobre corrupción, salud, educación, sanear la Asamblea Nacional.

La manifestación en la Cinta Costera no es la única que se realiza en la capital, ya que en diferentes sectores del área Este y Norte, también se adelantan cierres de vía y protestas.

Por su parte, residentes de las 41 comunidades de Dad NAKUEDUBIR, efectuaron este domingo una gran marcha en contra la ley minera.

