Ley de etanol pasa el primer debate mientras resaltan sus beneficios

La Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley 443, que establece que toda la gasolina que se comercialice en el país deberá contener un 10% de bioetanol anhidro, un aditivo de origen vegetal utilizado como oxigenante.

En medio del debate, el empresario David Virzi salió al paso de las críticas y defendió la iniciativa, señalando que puede representar una oportunidad para el interior del país, especialmente para el sector agrícola. Indicó que actualmente este sector apenas representa entre 3.5% y 5% de la economía, pero de él depende cerca del 30% de la población, lo que evidencia la desigualdad existente.

Virzi también respondió a los señalamientos de la diputada Alexandra Brenes, de la bancada Vamos, quien pide eliminar el carácter obligatorio de la medida. Virzi indicó que si la ley se estructura correctamente, no tiene por qué beneficiar a unos y afectar a otros.



El empresario considera que una ley bien echa puede convertirse en una herramienta para apoyar a las clases más vulnerables mediante el impulso del etanol en Panamá.

El planteamiento se da además tras la eliminación del subsidio al maíz, lo que ha dejado tierras sin uso. Según explicó, estos terrenos pueden destinarse a la producción de etanol, un producto biodegradable que también sería más económico para el consumidor, con una diferencia de hasta 50 centavos frente al dólar que cuesta actualmente.

Otro de los puntos que destacó es la dependencia del país del combustible importado. Panamá gasta más de 120 millones de dólares en gasolina, cifra que podría mantenerse dentro del país con la mezcla de bioetanol en Panamá, tal como lo plantea el proyecto.

Asimismo, advirtió que para que el plan funcione se requiere una regulación clara del Estado y la integración del sector productivo.

Añadió que se necesitaría una inversión cercana a 400 millones de dólares, incluyendo la siembra de caña y la construcción de plantas, lo que generaría empleos para profesionales como ingenieros y toda la mano de obra panameña.

Virzi insistió en que el carácter obligatorio del uso de etanol es clave para atraer inversión, ya que garantizaría mercado interno y ayudaría a frenar la fuga de capitales. La discusión ahora pasa al pleno, en medio de posiciones encontradas.