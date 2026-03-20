Ley pone horario y freno a las llamadas de agencias de cobro

Las agencias de cobro en Panamá pasarán a operar bajo nuevas reglas luego de la aprobación del proyecto de Ley 306, una normativa que busca poner freno a las llamadas insistentes a los deudores y evitar lo que se ha señalado como hostigamiento y afectaciones a la salud mental de los consumidores.

La medida ya fue aprobada en tercer debate y ahora queda en manos del Ejecutivo su sanción o veto.

El proyecto establece horarios claros para las gestiones de cobro. De lunes a viernes solo se podrá contactar a los clientes entre las 8:00 a.m. y 4:00 p.m., y los sábados hasta las 3:00 p.m.

Los domingos, días festivos y periodos de duelo nacional quedan totalmente prohibidas las llamadas, como parte de la regulación para proteger la privacidad del consumidor y reducir la presión de cobro fuera de horario.

Otro punto clave es que las empresas solo podrán realizar un contacto efectivo por día con el deudor, sin importar los canales disponibles. Es decir, no podrán insistir por teléfono, mensajes o correos en una misma jornada. Con esto se busca evitar prácticas repetitivas que han sido catalogadas como acoso en gestiones de cobro.

La ley también regula el contacto con terceros. Solo después de 60 días sin poder ubicar al cliente, las entidades podrán llamar a otras personas, y únicamente para actualizar datos de contacto, sin revelar en ningún momento la situación financiera del deudor. Esto apunta a blindar la confidencialidad financiera.

Desde la Asociación de Instituciones Financieras (ANIFI) se advirtió que, aunque la norma busca proteger al consumidor, podría traer efectos en cadena. Señalan que las restricciones podrían reducir la recuperación de cartera, aumentar el riesgo crediticio y encarecer el sistema, lo que eventualmente se traduciría en menos acceso al crédito y condiciones más duras para ciertos sectores.

En contraste, el Instituto Panameño del Consumidor (IPADECU) respalda la medida. Su presidente, Giovanni Fletcher, sostiene que muchas de estas empresas de cobro cruzan la línea y ejercen presión constante sobre los deudores, incluso en horarios nocturnos, lo que califican como una forma de presión psicológica en cobros.

El proyecto fue aprobado el 18 de marzo de 2026 con 41 votos a favor, marcando un cambio importante en la forma en que operarán estas agencias en el país.