Llamado a regular plataformas de transporte tras homicidio

El debate sobre la necesidad de regular más estrictamente las plataformas de servicio de transporte vuelve a la atención pública tras el homicidio de un pasajero en un vehículo de In Driver.

Omar López, representante de la Cámara Provincial de Transporte, lamentó los recientes incidentes delictivos relacionados con el servicio de In Driver, destacando especialmente este último homicidio.

El dirigente del transporte solicitó a las nuevas autoridades de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) a revisar la regulación para establecer un mayor control y orden en estos servicios privados de transporte.

Señaló la necesidad fundamental de regularizar este tipo de transporte, subrayando que, de haber ocurrido en un taxi regular, el seguro cubriría la indemnización.

López criticó el uso de papel ahumado demasiado oscuro y otras prácticas irregulares, al tiempo que hizo un llamado a la colaboración para mejorar el servicio ofrecido a los usuarios.

En la última asamblea nacional, el proyecto de ley 986 destinado a regular las plataformas digitales de transporte fue rechazado por los conductores de estas plataformas, quienes aclararon que no se oponen a la regulación, pero consideraban que algunos aspectos de la iniciativa necesitaban ser revisados.

