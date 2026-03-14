Llegó la Teletón Chiriquí 2026 para apoyar a niños quemados

Este viernes 14 de marzo inicio la Teletón 20-30 Chiriquí en la Feria Internacional de David, con la meta de recaudar $503.475.00 para equipar y remodelar la Sala de Quemados del Hospital Materno-Infantil José Domingo de Obaldía.

El 30% de los niños quemados menores de 14 años del país se atienden en este hospital, con cifras alarmantes en Chiriquí, Bocas del Toro, comarcas y zona sur de Costa Rica: 348 pacientes en 2019, 1.231 en 2020, 871 en 2021 y 1.010 en 2022, superando los promedios nacionales.

El director de la Sala, Alfredo Moltó, afirmó que las quemaduras infantiles son un problema de salud pública en la región.

La infraestructura actual es insuficiente: curaciones en duchas regulares en lugar de baños terapéuticos integrales, sin cubículos individuales climatizados, camas especializadas ni suficientes monitores de signos vitales, acotó el médico.

El presidente de la Teletón 2026, Giacomo Tamburrelli, detalló la meta: camas de hospitalización con torres de monitoreo, sistema integral de baños terapéuticos, cubículos climatizados y una cama de recuperación con Air Fluidized Support System (perlas de cal sódica), que acelera la cicatrización, reduce infecciones, dolor e inmovilización, y previene pérdidas de injertos de piel. “Es desolador ver a un menor víctima de quemaduras que pueden costarle la vida; este proyecto elevará el estándar de atención en todo el occidente, democratizando soluciones locales”, enfatizó.

En tanto Danilo Pinto Muñoz, presidente del Club Activo 20-30, añadió que esta Teletón por provincia acerca héroes locales, con tratamientos médicos, terapias y programas educativos de prevención. “Más que un evento que une empresas, voluntarios, medios, personal médico y comunidad, es una acción de amor que transforma vidas y lleva esperanza”.