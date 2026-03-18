Lotería: Acodeco advierte sanciones por venta de billetes con sobreprecio

El administrador general de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Ramón Abadi, advirtió de manera tajante que la venta de billetes de lotería por encima del precio oficial es una práctica ilegal en Panamá y será sancionada conforme a la ley.

“El precio está marcado en el billete y debe respetarse”, manifestó Abadi, haciendo énfasis en que el costo impreso es el único valor legal que el consumidor debe cancelar.

¿Cómo denunciar el cobro excesivo en la lotería?

El funcionario indicó que cualquier ciudadano que pague un monto superior al establecido debe presentar la denuncia ante la Lotería Nacional. Abadi explicó el procedimiento administrativo que se activa tras el reporte:

"Si le venden un billete por encima de lo establecido, lo que tiene que hacer es ir a denunciarlo en la Lotería. Entonces se inicia un proceso administrativo, se va a investigar y, de comprobarse el hecho, la libreta de lotería se le retira al dueño porque incumplió la normativa", detalló el administrador a Radio Panamá.

Fiscalización y protección al consumidor

Abadi reconoció una problemática recurrente en las calles del país: “Los billeteros suben los precios a cada rato y eso es ilegal”, advirtió.

A pesar de que la Lotería Nacional de Beneficencia carece actualmente de un departamento de fiscalización con el alcance necesario para erradicar estas prácticas, el titular de la Acodeco señaló que ambas instituciones llevan un año de trabajo colaborativo para abordar el tema.

Finalmente, subrayó que se están fortaleciendo los controles institucionales para garantizar la transparencia en el mercado de juegos de azar y asegurar la protección al consumidor panameño frente a los abusos en la venta de chances y billetes.