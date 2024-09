Lunes arranca mesa sobre propuestas realistas para salvar pensiones de CSS

El mandatario José Raúl Mulino iniciará el lunes una mesa de conversación para presentar propuestas realistas que logren los recursos financieros que requiere el sistema de pensiones del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM). La discusión tendrá un plazo: el 31 de octubre.

Mulino hizo el anuncio en una cadena nacional donde reveló que la Caja de Seguro Social (CSS) tiene años sin estados financieros auditados, lo que supone un inmenso agujero negro producto de la ineficiencia, el despilfarro y la nula transparencia con la que se han gestionado los recursos de los cotizantes.

"Estamos en medio de una fuerte tormenta sin instrumentos confiables. Lo peor es que todo indica que los datos que encontraremos son peores, que los manifestados por las actuales autoridades", expresó Mulino. Las reservas del sistema solidario del IVM están agotadas y los ingresos son menores que las pensiones que se deben pagar.

Propuestas... nada de retórica

El gobernante dejó claro que no serán encuentros para hacer revisionismo histórico, ni lamentarnos de lo que pasó hace 20, 30 o 40 años... vamos a definir qué haremos para adelante y de dónde saldrán los recursos.

La Caja de Seguro Social está en una situación terminal, pero que se puede recuperar si llevamos a cabo una reforma estructural con trabajo duro, modernizando el servicio a través de la digitalización para evitar la corrupción rampante que impera y sacando, de una vez por todas, la política partidaria, la repartidera de cargos y prebendas que ha existido en una institución que debió estar al servicio de los asegurados, alegó Mulino.

La retórica no resolverá nada, y no hay tiempo para volver escuchar los mismos argumentos que se repitieron una y otra vez, ya que el problema del IVM es de dinero y las propuestas deben estar sustentadas con el correspondiente análisis financiero y una explicación detallada de la fuente de los recursos de cada modelo presentado, explicó el jefe del Ejecutivo.

El presidente insistió que no se trata de pedir o sugerir soluciones si las mismas no vienen avaladas por el sustento económico que permita su real aplicación. Los encuentros serán coordinados por el ministro de Salud, Dr. Fernando Boyd, y el nuevo director de la Caja de Seguro Social, Dino Mon.

Solo si sinceramos los números y la información podremos actuar con base en la verdad, porque nada de esto es en búsqueda de taquilla o de hacer “show”, sino que cada panameño esté al tanto de lo que encontramos y de lo que haremos para reconstruir, añadió.

También explicó que van a establecer la real deuda que tienen, tanto el sector privado como el público con la CSS, pero dijo que el Gobierno no tiene grandes atrasos y las deudas de alcaldías y corregimientos, serán refinanciadas para que se puedan poner al día con la institución, porque no entiende, con los millones de dólares despilfarrados en la descentralización paralela, como ni siquiera pagaron las obligaciones con el Seguro Social.

Mulino adelantó que determinarán de forma abierta y transparente la deuda del sector privado para que realicen los pagos correspondientes, pero tales deudas deben ser reales y no prescritas por el paso del tiempo.

Además, se hará un inventario de todos los activos, como edificios, lotes y fincas al día de hoy, para conocer el verdadero patrimonio con que cuenta la Caja de Seguro Social.

El mandatario exclamó que seguir apadrinando el deterioro del servicio de salud y permitir que quienes con su sacrificio de décadas de trabajo se queden sin jubilación, no es una opción. El pueblo conoce la situación y saben que tarde o temprano había que hacerle frente. Ese día ya llegó. No seré uno más de los que escondió o esquivó el problema.

Sesiones Extraordinarias

El jefe del Ejecutivo instó a la Asamblea Nacional para que, en sesiones extraordinarias, en noviembre y diciembre, discutan con prioridad, responsabilidad y sentido práctico, el proyecto de ley que recoja la propuesta que emane de estas conversaciones.

Pero además, el presidente dijo que se busca abordar el tema de las prestaciones de salud, donde existen mayores reclamos por la incapacidad de esta organización para darle soluciones a los panameños en momentos críticos.

Más de 19 mil cirugías atrasadas

Hoy -añadió Mulino- el servicio es inhumano, las medicinas no llegan en tiempo, faltan insumos médicos indispensables para realizar operaciones, hay 19,350 cirugías atrasadas porque el sistema colapsó. Los responsables de esta desidia no tienen excusa válida que los justifique.

Señores, las excusas no resuelven problemas médicos. Los cuentos de camino no ocultan realidades. El sistema de citas es otro martirio. Les dicen a los cotizantes que los turnos los da el sistema. Cuando intentan sacar la cita, el sistema está caído una y otra vez. Es increíble que una institución con 34,717 funcionarios no pueda dar una solución para que las citas médicas no demoren tanto, cuestionó el inquilino del Palacio de las Garzas.

Citas que demoran 141 días

Señaló que en especialidades como Cardiología te dan una cita a los 141 días, y en rehabilitación 112 días de espera. Lo mismo pasa con los estudios médicos.

Como primera medida anunció el programa "Compra Única", que unifica al Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social, para eliminar burocracia, garantizar precios justos y abastecimientos, tanto de medicinas como de insumos necesarios para laboratorios, diagnóstico por imágenes y material quirúrgico.

Oncológico se mudará a la Ciudad de la Salud

Se trasladará el Instituto Oncológico Nacional al Hospital de Cancerología de la Ciudad de la Salud de la Caja de Seguro Social, adelantó Mulino.

También mejorará el sistema de citas, con un efectivo control para que las mismas no sean fantasma, como ocurre hoy en día.

