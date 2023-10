Magistrado Cedalise no almorzó con el ministro Alfaro

Panamá- El Magistrado Cecilio Cedalise Riquelme, miembro de la Corte Suprema de Justicia, aclaró que al mediodía de hoy almorzó con su amigo y colega Carlos Díaz Spencer y no con el el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro.

La explicación realizada por Cedalise, a través de su despacho, mediante una nota firmada por él y que lleva el sello de la Corte, surge luego de que en redes sociales se colgaran dos videos filmados en el Restaurante Las Tinajas, ubicado en Bella Vista y en los que se asegura que el letrado estaba en compañía de Alfaro y el diputado Franz Wever.

Según detalló el letrado, Díaz Spencer, labora en su despacho y desde hace más de 20 años, ambos mantienen una "relación de amistad y profesional", por lo cual demostró su desagrado, porque "su imagen no le fuera respetada".

Cedalise recordó en su nota que todas las personas tienen derecho a que se respete su imagen y su intimidad, "como parte del derecho a la personalidad cuyo fundamento axiológico es la dignidad humana que constituye un valor de la nación panameña", basándose el lo que dice la Constitución.

El Magistrado le solicitó a la ciudadanía, no "dejarse confundir por la publicación de imágenes y/o videos que no corresponden a la realidad ni a la verdad, sino que persiguen notoriedad e infundir desconfianza en el sistema de justicia y sobre todo en sus integrantes" cuya conducta no permitirá que sea "empañada por aquellos que no tienen solvencia moral ni ética en el país".

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cecilio Cedalise, aclara que hoy compartió un almuerzo con su amigo y colega Carlos Díaz Spencer.

El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Cecilio Cedalise, aclara que hoy compartió un almuerzo con su amigo y colega Carlos Díaz Spencer.

Esta aclaración surge en respuesta a la circulación de videos que incorrectamente indicaron que estaba en compañía del ministro de…

