Maricel Cohen de Mulino. ¿Quién es la primera dama de Panamá?

¿De dónde surge la figura de primera dama en América? Aunque en la actualidad la mujer que acompaña al presidente de un país es vista con normalidad, no siempre fue así y todo se remonta a Estados Unidos, específicamente el año de 1877, tras los actos de posesión del presidente Rutherford B. Hayes, quien acuñó la expresión The first lady of de land - primera dama del país- para referirse a Lucy Webb Hayes, su esposa.

En en ese momento fue todo un acontecimiento, ya que era la primera vez que la señora Webb Hayes invitó a afroamericanos para presentarse en actos protocolares en la Casa Blanca, entre ellos, a la soprano Marie Selika Williams y al reformador social y abolicionista, Frederick Douglass.

Como ya es conocido, esta designación fue adoptada como parte del protocolo por los países de América para la cónyuge del mandatario.

Pero, ¿por qué continúa vigente? Con el paso de los años, las primeras damas de este continente han asumido un rol destacado al involucrase en causas sociales, desde el inicio de la campaña electoral, con una popularidad que suele ser en todo caso positiva, aunque otras han caído de manera estrepitosa ante el desastre del gobierno que dirigió su esposo.

¿Quién es la actual primera dama?

Hablando de Panamá en concreto, desde 1903 han habido un total de 48 presidentes así con igual número de primeras damas y la actual es esposa del presidente José Raúl Mulino, Maricel Cohen de Mulino.

Maricel Cohen no proviene de una familia con tradición política, al contrario, su vida profesional está vinculada con la iniciativa privada. Mantuvo una posición discreta, pero de apoyo incondicional, a su esposo Mulino, quien toma la decisión arriesgada de liderar, junto a otros panameños, la cruzada de oposición contra la dictadura militar presidida por el exgeneral Manuel Antonio Noriega, que desencadenó su caída en el año de 1989. Mujer que protegía a su descendencia para que no fueran lastimados.

Ha acompañado a su esposo en los buenos y malos momentos. Ella, en compañía de sus hijos, libraron una gran batalla para lograr la libertad de José Raúl Mulino, detenido durante la administración de Juan Carlos Varela, más por razones políticas que por lo que se le acusaba.

Hablando de sus estilos de vestir, utiliza en los actos en los que participa junto al presidente o en solitario, prendas y joyas confeccionadas por diseñadores panameños promoviendo la industria que empieza a emerger con fuerza y ella quiere impulsar aún más. También usa colores neutros y corte clásico son sus preferidos, pero con ese guiño panameño.

¡Es una fiel defensora y conoce a las mujeres que están detenidas!

La primera dama también muestra su apoyo a otras mujeres, a muchas de las que están encadenadas en los centros de penitenciarios.

Estuvo en el Centro Femenino de Rehabilitación Cecilia Orillac de Chiari, ubicado en la ciudad de Panamá, donde inicia al atravesar la lúgubre entrada, y en otro escenario: rejas abarrotadas de candados, sus guardianas cuelgan el majo de llaves símbolo del poder, aunque ellas igual están presas; alambradas de púas oxidadas y muros desteñidos y enfermos comparados a cajas de basura en la que encierran a estas mujeres. Quedadas en el tiempo, marchitadas, con baños inmundos, es el mismísimo infierno.

Esta visita le recordó a Maricel de Mulino lo que vivió en el pasado. "Hace una década visité la cárcel de mujeres y me impactó. Me dije que esto tenía que cambiar por humanidad”, ha dicho. Por eso ahora tiene la oportunidad y se ha propuesto la construcción de un nuevo centro que lleve por nombre Esmeralda.

Hace una década visité la cárcel de mujeres y me impactó. Me dije que esto tenía que cambiar por humanidad

Tras ver esto, ha decidido devolverles la dignidad a estas mujeres a través de un programa de desarrollo de talleres y capacitación, con el establecimiento de bibliotecas, aulas y profesores que incentiven sus deseos de seguir sus estudios, truncados por años de cárceles que deben pagar, porque no han perdido la libertad de soñar; y fortalecer las actividades deportivas y culturales, ya que el arte ennoblece.

Una muestra de su gran labor social, es que hace poco realizó un viaje sin llamar tanto la atención, con una reducida delegación técnica, a España en la que renovó con la Fundación Real Madrid el convenio de colaboración que tienen suscrito con el Despacho de la Primera Dama. También se reunió con representantes de la Cruz Roja Española y con la Organización MeConnect.

Además, en Mónaco, participó como oradora de fondo del Latin America Charity Ball 2024, dirigido por el príncipe Alberto II de Mónaco y estuvo arropada, en esa ocasión, por importantes figuras de la cultura panameña que en la actualidad habitan en diferentes países de Europa.

Pero algo que no se puede omitr y debe destacarse es que los panameños evalúan los más de 100 días de la primera dama al afirmar que: “Proyecta sinceridad, seriedad y discreción”. Aseguran otros: “Es la mejor del gobierno”. Y, hasta el momento no hay argumento que avale lo contrario.

Contenido Premium: 0

generar archivo de audio: Sin Audio