Martinelli: Carrizo está más loco que una cabra

Molesto por la persecución política en su contra, el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli acudió ayer a la Corte Suprema de Justicia para solicitar que se rechacen los amparos de garantías presentados por Rosendo Rivera y el perredista Juan Carlos Navarro en el caso de los supuestos pinchazos telefónicos.

Acompañado por un grupo de abogados, políticos y simpatizantes, el exmandatario acudió a la Corte para pedir que se rechace la solicitud de los querellantes, quienes buscan que se modifique la decisión del Tribunal Superior de Apelaciones de ordenar un nuevo juicio solo por los cargos de de interceptación de comunicaciones y seguimiento sin autorización judicial.

Martinelli le hizo un llamado de forma contundente al actual vicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, sobre sus presuntas intenciones de inhabilitarlo políticamente. "Si Gaby Carrizo cree que me va inhabilitar a mí, está más loco que una cabra, porque me va a tener que matar, me va a tener que matar Gaby Carrizo a mí, porque él es el que está detrás de todo esto'', manifestó el exmandatario.

Los amparos pretenden que se revoque la decisión de que Martinelli enfrente un nuevo juicio por solo dos de los supuestos delitos que se le imputan.

A su salida de la Corte, el exgobernante dijo sentirse “asqueado” de todo lo que sucede en el país y le solicitó al Ejecutivo que deje de influir en la justicia, porque le está haciendo un daño al pueblo panameño.

“Yo soy el empresario privado más grande de este país, el que más empleo genera y en vez de estar generando empleos, estoy en esta pendejada, por motivos políticos, un caso que está prescrito, que nunca me imputaron, que no tiene razón de ser, que su motivación es política y que no tiene ningún fundamento legal, pero me tiene perdiendo el tiempo'', enfatizó Ricardo Martinelli.

Reiteró que si le hacen eso a él, que es un empresario grande que genera trabajo, un expresidente de la República que se puede defender, qué no le harán a los demás panameños.

“Yo le pido al Ejecutivo que deje de meter su mano en la justicia, esto es un descaro lo que está haciendo el Ejecutivo de inmiscuirse en la este tema, dejen que la Corte trabaje, dejen que la justicia fluya, pero no se pongan a influir en ella”, indicó.