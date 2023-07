Martinelli felicita a todos los que participaron en las primarias

Panamá- El candidato presidencial y presidente del partido Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli, felicitó este domingo a todos los precandidatos a Diputados, Alcaldes y Representantes que participaron en estas elecciones primarias del colectivo.

En su discurso, dijo:

Amigos panameños, hoy quiero hablarles como un amigo, como alguien que ha vivido y sentido lo mismo que ustedes. Yo también he pasado por momentos difíciles, he sentido ansiedad y he estado al borde de perderlo todo. Pero quiero decirles algo, nunca perdí la esperanza, y les pido que ustedes tampoco la pierdan. Tengan fe en que sus problemas se van a resolver, porque les prometo que mejores días están por venir.



Todos enfrentamos dificultades en la vida, pero lo importante es rodearse de personas que nos apoyen y nos impulsen a seguir adelante. No se dejen oprimir por aquellos que solo quieren verlos fracasar. Escuchen a su corazón y sigan luchando por lo que quieren, esa es la única forma de ganar. Recuerden: El que no se rinde, es un ganador. Tengan fe en ustedes mismos y en sus capacidades, porque yo sé que pueden lograr lo que se propongan. Y yo sé que los que tenemos que proponernos es tener un mejor país, donde la vida sea mejor para todos y no para unos cuantos.



Y para hacerlo, hay que luchar contra los políticos tradicionales que solo quieren sentarse en los cargos públicos, en la Asamble, en los ministerios y en la presidencia sin hacer nada más que volverse ricos. Acuérdense, muchos de ellos entraron limpios y se salieron millionarios sin trabajar. Ahora, muchos de esos politicos predican la palabra de honestidad y se visten de blanco, pero todos sabemos que su corazón es negro. Yo no soy perfecto, pero trabajo y hecho el paés para adelante. A mí no me vas a ver sentado hablando paja, ni quejándome, yo siempre actúo



Yo he conocido a muchas personas en mi vida y he aprendido a identificar a aquellos que solo hablan y prometen, pero no cumplen. No se dejen engañar por esos farsantes.

Cuando alguien les hable, pregúntense: ¿De qué vive esta persona? ¿Cumplirá lo que promete o solo quiere mi voto? No confien en las sonrisas de dientes blanqueados. Observen la trayectoria de aquellos que buscan su apoyo, porque su voto definirá los próximos cinco años de sus sus vidas.



Yo admiro la fortaleza y la perseverancia del pueblo panameño. La mayoría de ustedes se levantan temprano a llevar a sus hijos a la escuela y salen a ganarse la vida, muchas veces sin nada que desayunar. Salen a enfrentarse al tráfico y llegar a un trabajo donde no les dan el reconocimiento que merecen, les digo: ¡no están solos! Es injusto que, después de un arduo día de trabajo, lleguen a sus hogares y no tengan agua y los servicios básicos que se merecen.



Por eso, les pido que se unan a mí en esta lucha por un Panamá mejor. Juntos, vamos a cambiar el rumbo de nuestro país y mejorar la vida de todos.

Porque yo, Ricardo Martinelli con Realizando Metas no les ofrezco promesas vacías, les ofrezco mi experiencia, mi empatía y mi compromiso para trabajar incansablemente por ustedes.



Amigos, juntos vamos a enfrentar la desigualdad, la corrupción y los abusos. Pero no hay que tener miedo, no nos dejaremos joder, ni que nos pisoteen. Adoptemos una actitud positiva ante las adversidades y juntos enfrentemos a esa banda de maleantes que nos roban la vida y el futuro de todos.

A mí… la perseverancia es lo que más me ha ayudado a salir adelante y hoy estoy aquí, pensando solo en un mejor mañana.

Vamos a construir un Panamá donde todos tengan oportunidades, un Panamá del que podamos sentirnos orgullosos otra vez.

A muchos les caigo bien, pero a otros no, a 10 años de haber salido del gobierno, nadie puede negar que al país le iba mucho mejor con mi equipo de trabajo. Estoy aquí para ofrecerles mi experiencia, mi compromiso y mi visión para servirles una vez más como presidente de nuestra gran nación. Yo quiero mejorar tu vida y la de todos otra vez, y les aseguro que, juntos, lo lograremos.



Cuando el pueblo panameño me dio el honor de ser su presidente, trabajamos duro para llevar a cabo reformas económicas y proyectos de infraestructura que transformaron al país.

Con nuestro esfuerzo, logramos ampliar el Canal de Panamá, una hazaña que puso al país en el centro del comercio mundial y se generó empleo y crecimiento económico en Panamá. Además, terminamos la construcción de la primera línea del Metro en la Ciudad de Panamá, una infraestructura clave para mejorar la movilidad urbana y la calidad de vida del panameño de a pie.



También nos enfocamos en la seguridad ciudadana y en reducir la pobreza. Implementando programas sociales innovadores que permitieron a miles de panameños salir de la pobreza y acceder a una vida mejor. Todo esto fue posible gracias a una administración eficiente y a la voluntad política de enfrentar los desafíos más urgentes de nuestra nación.



Sin embargo, mis adversarios políticos y los intereses económicos tradicionales del país han intentado difamarme y enlodar mi legado. Han lanzado una infinidad de acusaciones infundadas para desacreditarme y frenar mi compromiso con Panamá. ¿Saben por qué? Porque me tienen miedo, Sí, les tiemblan las piernas, de saber que una vez más les voy a demostrar lo ineficientes, lo descarados y lo malvados que son, de solo sentarse cada 5 años a chupar de la teta del Estado.

Ya yo desenmascaré a los políticos tradicionales. Les demostré que se puede gobernar para beneficio de todos y no de unos pocos. Los resultados se ven y se palparon.



Hoy, con la verdad de mi lado, estoy dispuesto a enfrentar estos desafíos y a luchar por un Panamá más justo, próspero e inclusivo. Si me eligen nuevamente como presidente, me comprometo a trabajar duro y sin descanso por el bienestar de todos los panameños, sin importar su origen o posición social.



En esta nueva etapa, pondremos en marcha políticas que promuevan la educación, la salud y el empleo, asegurando que todos los panameños tengan igualdad de oportunidades para prosperar. Juntos, construiremos un Panamá en el que la justicia y la equidad sean pilares fundamentales.

Conozco a varios Panameños, como Juan Mendoza.

Juan es un panameño de clase humilde. Padre de tres hijos y trabaja muy duro para mantener a su familia. A pesar de su esfuerzo, Juan enfrenta una desigualdad económica que lo mantiene atrapado en un ciclo de pobreza, por eso es incapaz de acceder a una vida mejor.



Por otro lado, está María, una joven de clase media, profesional con maestría, que sueña con abrir su propio negocio y prosperar. Sin embargo, María se enfrenta a un sistema enquistado y corrupto que favorece a los poderosos y a los políticos de siempre, dejando a personas como ella sin oportunidades para avanzar.



¿Les suena familiar? Estoy seguro que sí. Tú puedes ser uno de ellos, porque gente como Juan y María salen de los estratos del 90 % de los ciudadanos panameños más pobres.

Juan y María no son ricos. Juan y María quieren echar pa' lante honestamente. Pero se encuentran con un sistema plagado de injusticias, corrupción y falta de oportunidades que los frena.



Si permitimos que los políticos de siempre continúen gobernando, nos enfrentaremos al peor Panamá posible. Porque les digo una cosa, Panamá, y me duele decirlo, Panamá está mal, y se puede poner peor. La desigualdad puede ser perversa y la falta de oportunidades despiadada.



Pero, amigos míos, hay esperanza. Estoy aquí para ofrecerles una alternativa, un camino hacia un Panamá más justo, próspero e igualitario. Mi propuesta es simple: "Volveremos a mejorar tu vida y la de todos otra vez".



Juntos, enfrentaremos la desigualdad económica y garantizaremos que personas como Juan tengan acceso a educación, salud y a un empleo de calidad.

Implementaremos políticas que ayuden a los panameños de clase popular a salir de la pobreza y alcanzar sus sueños.



Para personas como María, lucharemos contra los obstaculos politicos, garantizando un sistema transparente y justo que brinde oportunidades a todos, no solo a aquellos con conexiones e influencias. Fomentaremos un ambiente empresarial en el que los jóvenes emprendedores puedan prosperar y contribuir al crecimiento económico de nuestro país.

No permitamos que el peor Panamá posible se convierta en nuestra realidad. Es hora de unirnos para un cambio y luchar por un futuro mejor, un futuro en el que Juan, María y todos los panameños tengan la oportunidad de mejorar sus vidas.



Juntos, superaremos los desafíos que enfrentamos y construiremos un Panamá en el que la justicia, la igualdad y la prosperidad sean el legado que dejamos a las futuras generaciones.

Que Dios bendiga a Panamá y a cada uno de ustedes en nuestro camino hacia un futuro mejor. ¡Vamos a mejorar tu vida otra vez!

