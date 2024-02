Martinelli: “La Justicia tiene que ser igual para todos”

El candidato presidencial por los partidos Realizando Metas y Alianza, Ricardo Martinelli, reiteró este lunes que en Panamá no hay justicia.

Martinelli aseguró que conoce la parte operativa e intrínseca del sistema de justicia que está influenciado por órdenes del Órgano Ejecutivo o “palomas mensajeras”.

“No puede ser que la política decida en la justicia”, afirmó ante miembros de la Comisión de Estado por la Justicia.



Explicó que en el caso de los “pinchazos teléfonicos” declarado inocente fue juzgado dos veces sin la base de un proceso que es la imputación, pero que al final se conoció que fue un caso político armado por el expresidente de la República, Juan Carlos Varela y el exjefe del Consejo de Seguridad, Rolando López.



“Si no hay justicia no hay inversión y no hay oportunidad para que los panameños salga de la pobreza”, indicó.



El expresidente destacó que a él se le han violado todos sus derechos sin respetar el debido proceso.



“La justicia tiene que ser igual para todos, agregó, pero, aquí se aplica la justicia dependiendo de quién es o que cercanía tenga con el gobierno”.



Lamentó que "ni los abogados ni nadie hayan expresado opinión sobre las violaciones de los casos que se me siguen", acotó.



Prometió que de llegar a la presidente de la República van a meterle la mano al sistema de justicia para que no haya más magistrados, jueces y fiscales que sean influenciados por el Órgano Ejecutivo o por una magistrada de la Corte Suprema de Justicia.



Subrayó que la justicia tiene que ser igual para todos, pero "a mí me violan la ley”.

Las declaraciones de Martinelli las emitió durante un encuentro con los miembros de la Comisión de Estado por la Justicia, como parte de las reuniones de los comisionados con los candidatos presidenciales para el periodo electoral 2024.

Martinelli estuvo acompañado por el candidato a la vicepresidencia José Raúl Molino; y el vocero y secretario general del partido Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho.

La justicia debe ser ciega e igual para todos, indicó el expresidente Ricardo Martinelli en el Pacto Etico por la Justicia.

La justicia que no respondan a llamada ni a palomas mensajeras.

